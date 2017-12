Demokratene krever utsettelse av avstemning om skattereform på grunn av regelbrudd

Demokratenes innvending innebærer også at avstemningen i Senatet, som skulle vært holdt natt til onsdag norsk tid, blir utsatt til etter at de tre punktene er fjernet.

Skattereformen ble tidligere tirsdag vedtatt i Representantenes hus, og det var ventet at Senatet ville følge etter få timer senere. Deretter var det meningen at den skulle sendes videre til president Donald Trump for signering.

Men tirsdag kveld sørget Demokratene for å stanse prosessen.

Store skattekutt

Loven er den største reformen i USAs skattelovgivning på flere tiår. Trump sier den vil føre til skattekutt for alle amerikanere, mens Demokratene mener at den først og fremst tjener de rikeste, og at vanlige folk bare får små kutt.

Reformen innebærer kraftige kutt i selskapsskatten, i tillegg til at skattefradraget for amerikanere flest øker.

Uavhengige eksperter har imidlertid konkludert med at det er de rikeste som får mest glede av reformen, mens middelklassen og lavinntektsfamiliene får mer moderate kutt.