Fredag la den offentlig nedsatte kommisjonen fram sin rapport etter å ha brukt fem år på å undersøke omfanget av seksuelle overgrep mot barn i australske institusjoner og organisasjoner.

Den viser at titusener av barn har opplevd seksuelle overgrep i perioden mellom 1950 og 2015. Siden 2012 er granskingskommisjonen blitt kontaktet av tusenvis av mennesker som har fortalt om overgrep på barnehjem og skoler, samt i kirker, sports- og ungdomsklubber.

Kommisjonen antar at om lag 60.000 personer som fortsatt er i live, har krav på erstatning for lidelsene de er påført.

– Nasjonal tragedie

Australias statsminister Malcolm Turnbull sa fredag at kommisjonen har avdekket en «nasjonal tragedie». Han blir anbefalt å utnevne en egen minister som skal ha ansvar for å sikre barns interesser, skriver The Sydney Morning Herald.

Samme dag holdt Den katolske kirken i Australia en pressekonferanse der den ba ofrene om unnskyldning.

– På vegne av de katolske biskopene og religiøse lederne beklager jeg på det sterkeste for lidelsene som er blitt påført og lover å sørge for rettferdighet for de rammede, sier erkebiskop Denis Hard i Melbourne.

Vil ikke ofre skriftemålet

Men han avviser kommisjonens anbefaling om å oppheve sølibatet for prester, og han vil heller ikke følge anbefalingen om at overgrep som kommer fram i skriftemål, må anmeldes.

– Jeg ville hatt sterkt motstridende følelser og ville forsøkt å få vedkommende til å snakke utenfor skriftemålet, men jeg kan ikke bryte taushetsløftet. Straffen for å bryte taushetsløftet er utestengelse fra kirken, dette er et alvorlig og åndelig spørsmål, sier Hard.

Australske myndigheter iverksatte undersøkelsen etter å ha blitt presset i flere år til å etterforske anklager om barnemisbruk i Den katolske kirken.

– Samfunnets største institusjoner har sviktet på det groveste. I mange tilfeller har sviket blitt forsterket av den åpenbart mangelfulle evnen til å ivareta dem som er blitt misbrukt, heter det i rapporten.