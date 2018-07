Dykkere fikk diplomatisk immunitet før redningsoppdrag i Thailand

Etter forhandlinger mellom Australia og Thailand ga myndighetene i Thailand dykkerne Richard Harris og Craig Challen immunitet for å beskytte dem mot rettsforfølgelse om noe skulle gå galt under redningsoperasjonen.

Det var 23. juni at et fotballag med tolv gutter i alderen 11 til 16 år og deres 25 år gamle trener ble meldt savnet etter å ha blitt innesperret i grotten Tham Luang Nang Non helt nord i Thailand.

Beroligende midler

Barna fikk beroligende midler under redningen, slik at de «ikke visste hva som foregikk». Målet var å forhindre dem i å få panikk og sette seg selv og dykkerne i ytterligere fare gjennom den trange oppstigningen fra grotten.

– Det var ikke farlig for oss, men jeg kan ikke uttrykke nok hvor farlig det var for barna, sier Challen til lokale medier etter å ha kommet tilbake til Australia.

Dykkerne, som beskrives som noen av verdens beste, trente først med lokale barn i et basseng i nærheten, før redningsaksjonen startet.

Alle tolv barna og treneren ble reddet ut i live mellom 8. og 10. juli. Guttene er ved god helse, ifølge legene.

En 37 år gammel tidligere Navy SEAL-dykker, Saman Kunan, mistet livet under redningsaksjonen.

