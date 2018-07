Angrepet begynte lørdag morgen da en selvmordsbomber sprengte seg selv i en bil nær inngangsporten til innenriksdepartementet, som ligger like ved presidentpalasset og nasjonalforsamlingsbygget i den somaliske hovedstaden. En annen bombe gikk senere av like ved.

Polititalsmann Mohamed Hussein sier til AP at tre væpnede angripere senere tok seg inn i innenriksdepartementets kontorer. Flere ansatte i departementet skal være fanget inne i bygget, på det som i utgangspunktet var en normal arbeidsdag.

FEISAL OMAR / X02643

Ahmed Mohamed, en annen polititalsperson, sier at minst ni personer er døde og at over ti er såret i det han beskriver som et «pågående ekstremistangrep» mot Somalias innenriksdepartement.

– Dødstallet er ventet å stige ettersom sikkerhetsstyrker fortsatt kjemper mot væpnede gjerningsmenn inne i innenriksdepartementets kontorer, sier han.

Ifølge AP hevder islamistgruppen al-Shabaab at det er de som står bak lørdagens angrep. Gruppen har påtatt seg ansvaret for flere angrep mot høyprofilerte mål i den somaliske hovedstaden.

Selv om de ikke har gått ut og påtatt seg ansvaret, antas det også at gruppen sto bak bombeangrepet mot et hotell i hovedstaden i oktober, der over 500 mennesker ble drept. Angrepet var det dødeligste i landets historie.