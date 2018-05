Trump får torg i Jerusalem oppkalt etter seg, mandag flytter ambassaden

USAs president Donald Trump skapte begeistring i store deler av Israel og møtte bred fordømmelse i Midtøsten for øvrig da han i desember forkynte at han flytter landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Nå er nye skilt satt opp i byen, og ambassadør David M. Friedman flytter inn mandag.

– Gjengjelder kjærligheten

Jerusalems ordfører kunngjorde tirsdag at en liten plass rett ved USAs konsulat – som nå blir ambassade – skal få navnet «USAs torg til ære for president Donald Trump».

– Slik gjengjelder Jerusalem kjærligheten til presidenten og USAs innbyggere som står ved staten Israel, sier ordfører Nir Barkat, som representerer høyrepartiet Likud.

Tidligere har landets samferdselsminister sagt at han vil oppkalle en ny togstasjon etter Trump og en annen statsråd har nylig antydet at et fremtidig ambassadekvartal i Jerusalem kan hete «Trump-byen».

Jerusalem kommune/AP/NTB scanpix

Trump kommer ikke

Samtidig som begeistringen er stor i israelske regjeringskretser, viser delegasjonslisten til åpningen neste uke at USA ikke slår på den diplomatiske stortrommen for å markere flyttingen.

Trump kommer ikke selv, noe som har vært antydet før, og det gjør heller ikke visepresident Mike Pence. Den nyutnevnte utenriksminister Mike Pompeo var i Israel forrige uke og kommer ikke tilbake til åpningen. Fra utenriksdepartementet hjemme i Washington stiller statssekretær John Sullivan. I tillegg kommer finansminister Steven Mnuchin samt presidentdatteren Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner.

Få flytter etter

I det internasjonale samfunn er det få tegn til at andre land vil flytte etter USA. De fleste vil ikke slik surre seg inn i striden mellom Israel og palestinerne om Jerusalems posisjon.

Noen land følger imidlertid USAs eksempel. Torsdag til uken flytter Guatemala. Paraguay har sagt at de har til hensikt å komme etter senere i måneden. Ifølge israelerne sitter dessuten Tsjekkia, Romania og Honduras på gjerdet.

Aftenposten mener: Uklokt å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem

– Internasjonalt anarki

Fra palestinsk hold blir det oppfordret til diplomatisk boikott av flyttingen.

– Washington forfølger en politikk med å oppfordre til internasjonalt anarki og tilsidesettelse av organisasjoner og internasjonal rett, sier forhandler Saeb Erekat i en uttalelse gjengitt av det palestinske nyhetsbyrået WAFA.

Ny fredsplan i vente?

Ifølge Jerusalem Post er det ventet at amerikanerne vil komme med et nytt fredsinitiativ i striden mellom israelere og palestinere etter at ambassadeflyttingen er gjennomført.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman, leder for et nasjonalistisk høyreparti, besøkte nylig Washington. Der skal han, ifølge avisens anonyme kilder, ha fått beskjed om at USA forventer at Israel trekker seg ut av fire områder i Øst-Jerusalem: Jebl Mukabar, Isawiya, Shuafat og Abu Dis.

Disse kan bli til hovedstaden i en fremtidig palestinsk stat, håper amerikanerne. Øst-Jerusalem har i strid med FN-vedtak vært okkupert av Israel siden 1967.