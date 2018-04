Forrige uke etterfulgte Miguel Díaz-Canel (58) Raúl Castro som president på Cuba. Norges-ambassadør Oscar de los Reyes Ramos er overfor Aftenposten klar på at skiftet ikke er et brudd med nesten 60 års Castro-sosialisme.

– Noen har hatt forventninger om et brudd med vår fortid. Det er sludder. Rent sludder. Men gjennomsnittsalderen i nasjonalforsamlingen som valgte Díaz-Canel er nå 54 år, poengterer Reyes for å understreke generasjonsskiftet.

Opp i fjellene for å slåss

Han påpeker at ingen med «vettet i behold» kan regne med å fylle Fidel Castros sko, ikke engang broren Raúl kunne det.

– Díaz-Canel er av en ny generasjon, men det er folket også. Det består ikke lenger av dem som dro opp i fjellene for å slåss, sier Reyes.

Selv var ambassadøren 11 år gammel under revolusjonen og husker dermed – i motsetning til mange i nasjonalforsamlingen – en tid der Cuba var styrt av noen som ikke het Castro.

Castro fortsatt partisjef

Diplomaten som snakker perfekt amerikansk, har flere slektninger som flyktet til USA. Han tar imot Aftenposten i ambassaden og påpeker at gaten i Oslos diplomatstrøk har samme navn som ham: Oscar.

Hjemme i Havanna er det imidlertid et nytt navn på toppen, selv om Raúl Castro venter til 2021 med å gi jobben som sjef for det eneveldige kommunistpartiet videre til Díaz-Canel.

Cuba Øynasjon i Karibia med drøyt 11 millioner innbyggere. Kommunistisk ettpartistat siden revolusjonen i 1959. Ble uavhengig av Spania i 1898 og USA i 1902. Oppdaget av Christofer Columbus 28. oktober i 1492.

Kraftig vekst i turisme

De siste årene har den kommunistiske staten tillatt stadig mer privat næringsliv. Ifølge en rapport fra anerkjente Brookings tjener nå fire av ti cubanere penger i privat sektor. Antall turister til den karibiske øya steg kraftig til 4,7 millioner i fjor etter at USA og Cuba gjenopptok forbindelsene i 2015.

Men den økonomiske værmeldingen er overskyet:

Antallet turister faller igjen etter at Trump-administrasjonen har slått på bremsene.

Landets tidligere sponsor, oljerike Venezuela, har massive problemer med å betale sine egne regninger.

Forsøk på flere reformer skal ha strandet på grunn av uro for at nyrike flotter seg med bil, dyre smykker og designerklær. En vanlig månedslønn ligger på rundt 240 kroner.

– Kan ikke drive småkafeer

Spørsmålet nå blir om en ny leder kan iverksette ytterligere reformer.

– Reformene vil fortsette, og de må utvides. Det er blitt tydelig bevist at staten ikke kan drive småkafeer og herberger. Myndighetene må konsentrere seg om de sentrale tingene. Staten kan ikke stå og servere hamburgere på gatehjørnene, sier Reyes.

Ramon Espinosa / AP/NTB scanpix

– Har utvandringsproblem

Han påpeker at veisystem og annen infrastruktur er slitt, befolkningen aldrende og arbeidsstyrken minkende.

– Det skaper en rekke utfordringer. I tillegg har den yngre generasjon et sterkere ønske om å reise ut og se noe nytt. Mens dere har et problem med innvandring, har vi et problem med utvandring, sier han.

Den nye president Díaz-Canel har sagt at han vil beholde sentrale sektorer i statlig regi. I sin innsettelsestale nevnte han energi, tele, helsestell og rom- og sigarproduksjon.

Gått gradene i partiet

Ambassadør Reyes sier det knyttes forventninger til den nye presidenten:

– Han har gått gradene i partiet. Han fremstår som jordnær, uhøytidelig og klarttalende. Nå må han vise sin evne til lederskap, sier han.

Tale tolkes som signal

Inntil videre tror mange at Castro vil ha størst innflytelse, noe den nye presidenten også antydet under innsettelsen. Men Castros lette, fleipete og til tider private avskjedstale tolkes også som et signal om at han er klar for å bli pensjonist.

– Raúl har som 86-åring god helse, er fortsatt svært klar i hodet og kunnskapsrik, sier ambassadøren. Han har selv møtt partisjefen mange ganger og iblant fungert som tolk for ham.

– Kan en annen enn Díaz-Canel bli partileder i 2021?

– For å være ærlig; Raúl har sagt at han er det naturlige valg.

Tror ikke på flerpartistyre

– I de fleste land kan folk velge mellom flere partier. Kan det bli åpnet for flere partier på Cuba?

– Frem til 1959 hadde landet mange partier. Alle fulgte samme oppskrift; ta makten og stjel så mye du klarer. Disse har etterlatt seg en dårlig ettersmak for hva flerpartistyre betyr for Cuba, sier han.

– Tror du ikke cubanske velgere nå i dag ville ønsket seg valgmuligheten?

– Jeg tror den store majoritet i vår sterkt politiserte befolkning ser behovet for enhet utad, særlig i en periode der USAs myndigheter har satt tilnærmingen i revers, sier han.

Han avviser likevel ikke at det i fremtiden kan åpnes for andre partier.

– Hvis omstendighetene endrer seg, kan alt endre seg, sier Reyes.