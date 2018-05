Avisen skriver at de åpne spørsmålene ser ut som et forsøk på å kartlegge presidentens tankegang for å forstå motivasjonen for Twitter-meldingene hans og forholdet til familie og rådgivere.

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller ble i mai 2017 utpekt som spesialetterforsker for å granske mulig russisk innblanding i det amerikanske valget.

Spørsmålene tar ifølge avisen også for seg oppsigelsene av tidligere FBI-sjef James Comey og hans behandling av justisminister Jeff Sessions, samt et møte som fant sted i Trump Tower i 2016 mellom Trumps valgkampapparat og russere som tilbød informasjon om Hillary Clinton.

– Hva visste du om at valgkampapparatets, inkludert Paul Manaforts, kontakt med Russland og mulig hjelp med valgkampen? er et av spørsmålene Mueller ifølge avisen skal stille Trump. Det er aldri blitt offentlig bekreftet at et forsøk på å etablere kontakt med Russland har funnet sted.

Blant spørsmålene som New York Times har fått tilgang til, er det også ett som stiller spørsmål ved om Trump hadde tenkt å sparken Mueller, slik det var store spekulasjoner om.

Trump har ikke blitt utspurt av Mueller og hans team. Det har vært en lang dragkamp mellom Mueller og Trumps advokater om hvordan en slik utspørring i så fall vil være og hva slags juridisk landskap Trump da beveger seg inn i.

Spørsmålene kretser rundt fire temaer, ifølge avisen:

1. Den sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn: Han var en av de første som gikk fra Trumps innerste krets. Flynn har senere erkjent at han løy overfor etterforskerne om sine egne forbindelser til Russlands ambassadør i USA. Spørsmålene Mueller vil stille Trump handler om i hvilken grad han kan ha prøvd å beskytte Flynn fra mulig straffeforfølgelse.

– Hva visste du om telefonsamtaler som Flynn hadde med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i slutten av desember 2016? er et av spørsmålene som avisen gjengir.

Avisen understreker at gjengivelsen ikke er ordrett.

2. Den sparkede FBI-direktøren James Comey: Donald Trump har sagt at Comey fikk sparken på grunn av FBI-sjefens håndtering av de omstridte e-posten til Hillary Clinton. Spesialetterforskeren ønsker derimot å finne ut hvorvidt Comey kan ha fått sparken for å hindre etterforskning av Michael Flynn eller andre i Trumps krets.

Blant annet tyder spørsmålene på at Trump må forklare en twittermelding han sendte i mai 2017, der han skriver at «James Comey bør håpe på at det ikke finner «taper» av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen».

3. Justisminister Jeff Sessions. Sessions erklærte seg inhabil da det ble snakk om å etterforske mulige Russlands-forbindelser i valgkampen. Dette falt Trump tungt for brystet og presidenten har til og med sagt at han angrer på at han utnevnte Sessions til den viktige stillingen.

Blant spørsmålene som New York Times har fått tilgang til, er «hva gjorde du for å få Sessions til å ombestemme seg».

4. De famøse møtet i Trump Tower. En stor bolk av spørsmålene handler om hvorvidt Trump-kampanjen hadde forbindelser med russere. Mueller skal være interessert i hva Donald Trump visste om det mye omtalte møtet mellom Donald Trump jr. og en russisk advokat som skal ha tilbud drittpakker om presidentkandidat Hillary Clinton. Spørsmålene kretser også rundt hva han kan ha visst om russisk hacking av blant annet demokratenes eposter.

