Denne helgen testet Trump-tilhengerne et nytt allrop.

Kanskje var det på tide at de utvidet repertoaret. «Lock her up!» og «Build the wall!» begynner å bli litt frynsete i kantene, spesielt siden presidenten har mistet litt av interessen for begge to.

Det var da Trump begynte å snakke om Nord-Korea at noe skjedde ute i menneskemengden. Først var det bare noen få stemmer som ropte. Men det fikk presidenten til å stoppe opp, midt i en av sine snirklete tankerekker. Han smilte, tok noen skritt bort fra podiet og viftet med hånden slik folk gjør når de blir så smigret at de blir litt beskjemmet. Slik er det ikke ofte vi ser Donald Trump.

Så ble ropene høyere og høyere, og til slutt var hele folkemengden på 6000 med.

– NOBEL! NOBEL! NOBEL! ropte de.

Presidenten lo litt.

– Det er veldig hyggelig. Nobel, gjentok han med et flir.

– Jeg vil bare få jobben gjort.

Crowd chants 'Nobel! Nobel!' The crowd at a rally in Washington Township, Michigan, chants "Nobel! Nobel!" as President Donald J. Trump talks about US negotiations with North Korea. https://cnn.it/2r8E1v2 Posted by CNN on Sunday, April 29, 2018

Støtte fra uventet hold

Det kan selvsagt hende at folkemengden i forstaden utenfor Detroit helt spontant begynte å skrike på at presidenten nå fortjener fredsprisen. Men ropene i Michigan er ikke den eneste gangen Alfred Nobels navn er nevnt sammen med Trump de siste dagene.

Kim Jong-un hadde knapt tråkket over grensen til Sør-Korea fredag før senator Lindsay Graham, som ofte er kritisk mot Trump, sa til Fox News at presidenten fortjener å få fredsprisen dersom han klarer å lande en avtale med nordkoreanerne.

Andre konservative politikere og kommentatorer fulgte raskt opp på sosiale medier og TV. Trumps mest innbitte forkjempere mente ikke uventet at presidenten måtte få prisen umiddelbart.

Men hans kandidatur fikk også støtte fra uventet hold. Ian Bremmer, en av de mest respekterte analytikerne av internasjonal politikk og ekspert på Asia, skrev følgende på Twitter:

«Trump, Xi, Moon og Kim sammen får min stemme for Nobels fredspris».

Trump, Xi, Moon and Kim together get my vote for the Nobel Peace Prize. — ian bremmer (@ianbremmer) April 27, 2018

En «underlig form for diplomati»

Det var ikke bare konservative medier som fremmet tanken om en Trump-Nobel.

«Du kan høre hodene eksplodere herfra til Oslo,» skrev New York Times legendariske spaltist Maureen Dowd i en morsom kommentar søndag, der hun påpekte at dersom Trump faktisk skulle hale i land en fredspakt, vil han fortjene prisen mer enn Barack Obama. (Dowd lurte også på om en annen uunngåelig konsekvens ville være en ekstraordinær episode av kult-TV-serien M*A*S*H som har sin handling lagt til Korea-krigen).

«President Trumps underlige form for diplomati – en kombinasjon av sabelrasling, storkjeftethet, fornærmelser og historieløshet – har på en eller annen måte produsert et mulig gjennombrudd i Nord-Korea som hans forgjengere ikke fikk til,» skriver Dowd.

Spekulasjonene spredte seg raskt utover i amerikanske medier. De fleste inkluderte en variant av Dowds logikk: at en fredsavtale med Nord-Korea ville gjøre Trump mer kvalifisert til prisen enn Obama.

«Kan Trump vinne en nobelpris?» spurte Newsweek i en overskrift, mens magasinet New York konstaterte at kampanjen for å få Trump til aulaen i rådhuset i Oslo offisielt var i gang.

Trump skal løse to livsfarlige situasjoner på en drøy måned. En farlig situasjon, sier tidligere toppdiplomat.

(Korean) Peace in our time...

Nobel Prize for @realDonaldTrump? pic.twitter.com/GmZpO0JX3I — Piers Morgan (@piersmorgan) April 27, 2018

Ikke en, men to priser!

Den sterkeste anbefalingen til den norske Nobelkomiteen kom imidlertid – ikke helt uventet – fra Fox News. I en kommentarartikkel som ble postet på nettsiden til Fox fredag, siterer Harry J. Kazianis biografien til tidligere Nobel-direktør Geir Lundestad som argumentasjon for å gi Trump fredsprisen. Kazianis påpeker at Lundestad innrømmet at Obama ikke oppfylte forventningene.

«Trump derimot kan vise til konkrete resultater med møtet fredag og det kommende toppmøtet,» skriver Kazianis.

For øvrig mener Fox-kommentatoren at én fredspris kan være litt smålåtent for eiendomsbaronen og realitystjernen som har erobret Det hvite hus. Kazianis foreslår derfor at Nobelkomiteen fratar Obama prisen og gir også den til Trump, slik at han kan få to.

Det var nok bare halvveis en spøk. Dersom Trump klarer å få Kim Jong-un til å gi opp atomvåpnene sine og fremskynde en fredspakt på Koreahalvøya, kan de fem medlemmene av Nobelkomiteen belage seg på økt oppmerksomhet, for å si det mildt.

Trump anser krisen i Nord-Korea for å være sin sjanse til å skrive seg inn i historien som en stor mann, skrev Jonathan Swan på nettstedet Axios nylig. Oslo er nok ganske sikkert en del av den drømmen.

NB! For at Trump, eller Nord-Koreas leder Kim og Sør-Koreas president Moon, skal kunne få årets Nobels fredspris, må noen ha nominert dem innen 26. februar i år.

