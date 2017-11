235 drept i angrepet mot moske i Egypt

Bilder fra moskeen viser rekker av lik lagt ut over gulvet og dekket til med blodige kleder mens sørgende pårørende og hjelpearbeidere står og sitter ved siden av.

Oversikten over antall drepte og sårede er foreløpig uoversiktlig. I halvtretiden meldte statlig TV at tallene var kommet opp i 155 drepte og 120 sårede. I tretiden meldte det statlige nyhetsbyrået MENA at dødstallet var oppe i 184. Bare en time senere var tallet kommet opp i 235.

Angrep under bønnen

Angrepet fant sted under fredagsbønnen i al-Rawda-moskeen i byen Bir al-Abd rundt 40 kilometer fra provinshovedstaden El-Arish. En bombe gikk av, og deretter åpnet væpnede opprørere ild mot forsamlingen før de forsvant fra stedet, skriver den private egyptiske avisen Al-Masry Al-Youm.

Moskeen tilhører den såkalte sufistretningen innen islam. Islamistiske terrorister har flere ganger før angrepet sufi-muslimer i området.

Ifølge politifolk på stedet forsvant angriperne i firehulsdrevne kjøretøyer.

President Abdel Fattah al Sisi har innkalt til krisemøte etter angrepet. Ifølge statlig TV har han erklært tre dagers landesorg.

I hovedstaden Kairo ble sikkerheten kraftig skjerpet ved flyplassen.

Flere enn 10.000 militante

Egypt har slitt med væpnet, islamistisk uro og oppstand på Sinai siden president Hosni Mubarak ble kastet i et opprør under den såkalte arabiske vår i 2011. Opprøret tiltok da IS kom på banen etter at de militære i 2013 avsatte Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap som president.

Et titalls grupper regnes å ha over 10.000 medlemmer under sin kommando i området. De har med jevne mellomrom gjennomført angrep og dødbringende terroraksjoner. Målene har oftest vært politi eller militære, men iblant også sivile.

Anslag over dødstall i disse årene varierer fra drøyt 2000 til drøyt 4000. Et av de største anslagene var angrepet mot et russisk passasjerfly i 2015 som eksploderte i luften. Alle 224 ombord døde og terrororganisasjonen IS hevdet de sto bak bomben.