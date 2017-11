Allerede før jul 2018 kan et 800 meter langt strekk av Oxford street i London bli gjort om til gågate.

Det har ordføreren i storbyen nylig foreslått. Forslaget om å fjerner biler, busser og drosjer fra den verdenskjente og svært trafikkerte handlegaten er ute på høring nå. Heller ikke sykling vil bli tillatt der i fremtiden.

Planen er å først fjerne trafikken i den vestre delen av gaten før jul til neste år, mens den østre delen gjøres bilfri i desember 2019.

– Oxford street er verdenskjent og har millioner av besøkende årlig. Om bare litt over ett år kan den ikoniske vestre delen av gaten bli omgjort til en trafikkfri gågate, sier London-ordfører Sadiq Khan til The Guardian.

Over 200 busser i timen

Privatbiler har i flere tiår hatt forbud mot å kjøre på handlegaten mye av døgnet og uken. Mellom kl. 07 og 19, mandag til og med lørdag, er bare busser, varetransport og drosjer tillatt.

Likevel flyter trafikken svært sakte. Ifølge BBC holder den raskeste av bussrutene langs gaten en gjennomsnittlig hastighet på bare 7,5 kilometer i timen.

I tillegg til gjøre gaten mer fremkommelig og attraktiv for handlende, er formålet også bedre luftkvaliteten lokalt. I dag står ofte bussene på tomgang i lang, lang rekke der. I rushtiden passerer mer enn 200 busser gjennom gaten.

Selv om London har en plan om å fase ut dieseldrevne busser i løpet av få år, går fortsatt over 70 prosent av den røde bussparken på diesel.

Stengningen av første del av gaten sammenfaller med åpningen av en ny T-banelinje på tvers i London, som får to nye stopp i Oxford street og etter planen skal avlaste buss-systemet kraftig.

Bilfri indre by i København

I København arbeides det med langt mer ambisiøse planer nå. Et forslag om å gjøre en stor del av indre by bilfri ble lagt på bordet i høst.

Begrunnelsen er hverken hensynet til fotgjengere eller luftforurensning, men terrorsikring. Kan bilfri by være en måte å sikre innbyggere og besøkende bedre? Det spørsmålet vil bystyret i Danmarks hovedstad ha svar på.

I høst vedtok de derfor å utrede muligheten for å gjøre den såkalte Middelalderbyen helt bilfri. Dette er de eldste områdene i København, med til dels trange brosteinsbelagte gater, hvor både handlegaten Strøget og flere av de kjente torgene ligger. Deler av området er allerede bilfritt.

Totalt er det snakk om et område på 1,2 kvadratkilometer som kan bli bilfritt. Utredningen er ventet ferdig i februar 2018, skriver Jyllands-Posten.

Alle støtter imidlertid ikke forslaget. Partiene på høyresiden har anklaget det politiske flertallet i København for å snike inn bilfri by bakveien, ifølge dansk TV 2. For to år siden var nemlig et lignende forslag, men da med miljøbegrunnelse, oppe til diskusjon.

«Super-kvartaler» i Barcelona

Også i den katalanske millionbyen Barcelona rulles bilfri by ut. Den svært ambisiøse planen ble lagt i 2014 og er blitt satt gradvis ut i live siden.

«Super-kvartaler» er begrepet de bruker. Store områder av byen består av rettlinjede, kvadratiske kvartaler.

Områder på tre ganger tre kvartaler gjøres nesten helt bilfrie, men med en «ringvei» rundt. Bare beboere og næringsdrivende har tillatelse til å kjøre inne på området og da bare i lav hastighet. På sikt er planen å redusere fartsgrensen til beskjedne 10 kilometer i timen og å fjerne all mulighet for gateparkering.

Målet er å ha redusert biltrafikken i storbyen med hele 20 prosent innen utgangen av 2018. Samtidig er bussrutene i byen effektivisert, og det skal bygges flere hundre kilometer med ny sykkelvei i raskt tempo.