Hun tapte mot Trump i presidentvalgkampen. Nå frykter Clinton for USAs demokrati.

Clinton (70) publiserte nettopp et ferskt etterord til boken What Happened – Hva skjedde – som handler om valgkampen og nederlaget i 2016. Tirsdag kveld kastet hun seg for alvor inn i årets valgkamp ved å si at hun frykter for landets fremtid som demokrati.

I et intervju med talkshowverten Rachel Maddow på TV-stasjonen MSNBC valgte den tidligere utenriksministeren, senatoren og førstedamen å gå svært hardt ut mot president Donald Trump.

– Dersom ingen imøtegår de autoritære tendensene vi har sett i denne administrasjonen, med denne presidenten, kan vi raskt se en forvitring av institusjonene våre på en måte vi aldri trodde var mulig, sa Clinton til Maddow, som har USAs mest sette program på kabel-TV på kveldstid.

Kan vinne flertall i Representantenes hus

Nå frykter hun at presidenten etter mellomvalget i november vil gjennomføre en utrenskning av folk som anses for å jobbe mot ham i statsapparatet.

– Det jeg er bekymret for er at han kommer til å sparke en hel masse folk etter dette valget. Dersom demokratene ikke har flertall i ett eller begge kamrene i Kongressen etter valget, kommer han til å bli enda mer ukontrollert og uansvarlig. Han kommer til å sparke folk i Det hvite hus, folk i administrasjonen som han tror motarbeider ham, undergraver ham eller setter spørsmålstegn ved det han gjør, sa Clinton.

Mellomvalget 6. november regnes som ett av de viktigste på svært lenge. Samtlige 435 medlemmer av Representantenes hus er på valg – noe de er annethvert år – samtidig som 35 av de 100 setene i Senatet skal velges for den neste seksårsperioden.

Republikanerne har i dag flertall i begge kamre. Foreløpig ligger demokratene an til å vinne tilbake et flertall i Representantenes hus samtidig som republikanerne beholder overtaket i Senatet, ifølge tallknuserne bak nettstedet fivehirtyeight.com.

– Må tenke bredere enn riksrett

Dersom demokratene får flertall i Huset, vil de også få formannskapet i de ulike komiteene som utgjør dette nedre kammeret av nasjonalforsamlingen. Dermed kan de sette i gang etterforskninger, kreve dokumenter fra Trump-administrasjonen og til og med stille presidenten for riksrett.

Sist gang en president ble stilt for riksrett i USA, var i 1998, da Hillary Clintons ektemann Bill ble stilt til ansvar for å ha løyet under ed og for å ha motarbeidet rettens gang i forbindelse med en anklage om seksuell trakassering. Representantenes hus stemte for å stille presidenten for riksrett, men Senatet frifant ham året etter.

En rekke demokrater har diskutert muligheten for å stille president Trump for riksrett. Eksperter peker på at Trump allerede har begått ni handlinger han potensielt kan stilles for riksrett for. Hillary Clinton synes ikke umiddelbart at dette er en god idé.

– Jeg tror man må tenke mye bredere enn som så. Hvis det dukker opp bevis for at han har begått alvorlige forbrytelser, må man følge det opp. Men det er så mange andre ting som det må tas tak i. Hvis du ser på alt denne administrasjonen har gjort, blant annet ved å liberalisere reguleringer av alt fra bruken av asbest og insektmidler til arbeidstageres rettigheter, ser man at det raskt vil få store konsekvenser for folks dagligliv. Her vil Kongressen få en viktig rolle å spille, sa Clinton i intervjuet på MSNBC.

Foreløpig stille fra Trump

Donald Trump har foreløpig ikke reagert offentlig på Clintons harde angrep i tirsdagens intervju. Tidligere har han ikke nølt med å gå i strupen på 70-åringen, som han i valgkampen gjerne omtalte som «Skurke-Hillary» («Crooked Hillary»).

Hele 925 ganger har Trump nevnt Hillary Clinton på Twitter, ifølge nettsiden trumptwitterarchive.com. De siste månedene har han hovedsakelig omtalt henne i forbindelse med en teori om at Clinton og det føderale etterforskningsbyrået FBI samarbeidet om å motarbeide Trump som presidentkandidat i 2016.