Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Mohammed bin Salman og hans krigføring i Jemen. Siden i fjor har han bodd i eksil i USA av frykt for pågripelse i Saudi-Arabia.

Tirsdag oppsøkte han det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens, og siden har ingen sett noe til ham.

Ifølge en talsperson for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan befinner Khashoggi seg fortsatt i bygningen, noe konsulatet nekter for.

59-åringens forlovede, som ventet på ham utenfor konsulatet, sier også at han aldri kom ut igjen.

«En savnet stemme».

Washington Post trykket fredag en tom spalte signert Khashoggi, under tittelen «En savnet stemme».

På lederplass ber avisen samtidig kronprins Mohammed bin Salman sørge for at Khashoggi får sin frihet og at han kan fortsette sitt virke som journalist og kommentator.

– Hans kritikk de siste årene har ganske sikkert gnagd Mohammed bin Salman, som ble opphøyet til kronprins i fjor og som har ført en omfattende kampanje for å stilne meningsmotstandere, samtidig som han forsøker å modernisere kongedømmet, heter det i lederartikkelen.

– Blant dem som er fengslet for politiske uttalelser, er geistlige, bloggere, journalister og aktivister. Han fengsler kvinner som har kjempet for retten til å kjøre bil, en rett de fikk samtidig med at de ble straffet, heter det videre.

Støttedemonstrasjon

Den tyrkiske presseorganisasjonen TAM arrangerte fredag en støttedemonstrasjon for Khashoggi utenfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

– Som journalister er vi bekymret over Jamals skjebne. Vi vet ikke om han er i live eller ikke, og kunngjøringene fra Saudi-Arabia er langt fra tilfredsstillende, sier TAMs leder Turan Kislakci, som også er en personlig venn av Khashoggi.

Blant deltakerne i demonstrasjonen var vinneren av Nobels fredspris i 2011, Tawakul Karman fra Jemen.