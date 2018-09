Selv om hundrevis av barn den siste tiden er blitt gjenforent med familier og verger etter å ha krysset grensen til USA, har antallet internerte barn likevel økt dramatisk.

Ifølge dokumenter New York Times har fått innsyn i, sitter rundt 12.800 barn per i dag i slike leire. Til sammenligning var tallet i mai i fjor 2.400. Ifølge rapportene er det ikke en generell økning i antall barn som krysser grensen til landet som er årsaken, men den hardere linjen president Donald Trumps administrasjon har lagt seg på.

Tidligere har barn blitt sponset av familiemedlemmer som allerede befinner seg i USA, men på grunn av strengere regler må de nå registrere seg med fingeravtrykk som igjen blir sendt til immigrasjonsmyndighetene. Mange av disse familiene oppholder seg ulovlig i USA og er derfor redd for å melde seg, skriver avisen.

De fleste av barna kommer fra Mellom-Amerika og krysser grensen alene uten foreldre. De blir da fordelt utover de over hundre leirene som ligger spredt rundt om i landet. Disse er snart fulle og ligger for øyeblikket på 90 prosent av absolutt kapasitet, mot 30 prosent for et år siden.

Tirsdag kunngjorde regjeringen at de vil tredoble kapasiteten ved en interneringsleir i Tornillo i Texas som kan ta imot opptil 3.800 barn. Både aktivister og medlemmer av Kongressen har ifølge avisen reagert kraftig på nyheten, ettersom forholdene er svært tøffe i så overfylte sentre, sammenlignet med de tradisjonelle.