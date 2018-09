Barnets far ble brakt til sykehus med ukjent skadeomfang. Delstatens guvernør opplyser at en tredje person døde da han skulle koble til en generator.

Sent fredag kveld norsk tid meldte myndighetene at minst fem mennesker var døde som følge av Florence.

Uværet traff land i nærheten av Wilmington fredag morgen. Florence er nedgradert, men bringer likevel med seg store vannmasser. I tillegg har mange trær blåst ned, og bygninger er skadet.

Regnet høljer ned over områdene som er truffet av uværet. Flere hundre mennesker er reddet fra stigende flomvann.

– Stormen herjer med delstaten vår, sa guvernør Roy Cooper i delstaten Nord-Carolina fredag.

Han uttrykte stor bekymring for lokalsamfunn som risikerer å bli nærmest utradert av uværet.

Myndighetene ga tidlig i uken ordre om evakuering av de mest utsatte områdene, men flomvann kan gjøre svært stor skade på bygninger og infrastruktur.

NYC Emergency Management

På vei til USA ble orkanen Florence svekket fra kategori 4 til kategori 1, noe som betyr at vinden på langt nær var like ekstrem som før. Mange trær blåste likevel ned, bygninger er påført skader og over en halv million mennesker er uten strøm.

Etter at vindstyrken gikk ned til 32 meter i sekundet og mindre, ble Florence nedgradert til tropisk storm.

Orkanen ligger nesten i ro

Regn og flomvann er imidlertid den største trusselen, ikke vinden. Akkurat som meteorologene fryktet, har Florence nærmest lagt seg i ro over områder nær kysten.

Værsystemet beveget seg bare i 6 kilometer i timen fredag. Dermed kan regne vare lenger i områdene som er rammet.

– Florence er kraftig, langsom og ubarmhjertig. Den er en brutal skapning som ikke er invitert, men som nekter å dra, sier Cooper.

Jonathan Drake / Reuters

I havnebyen Wilmington i Nord-Carolina våknet innbyggere fredag til krafttransformatorer som sprengte i luften mens den ulende vinden sendte metallskilt, vannmasser og vrakdeler gjennom gatene.

De fleste av småbyens innbyggere som ikke hadde flyktet på forhånd, holdt seg innendørs i strømløse hus.

Stormflo

Langs kysten fryktes det at stormflo og oversvømmelser skal kreve menneskeliv. Over 400 mennesker er blitt berget fra stigende flomvann i New Bern og Jacksonville i Nord-Carolina. I Morehead City er det målt bølger på over tre meter.

Tilsammen er over 11 millioner mennesker bosatt i områder som var ventet å bli berørt av uværet i USA. I tillegg til North Carolina er det erklært unntakstilstand i Sør-Carolina, Maryland, Virginia, Georgia og hovedstaden Washington. Rundt 1,7 millioner innbyggere har fått ordrer eller oppfordringer om å evakuere siden mandag.

Som følge av uværet har flyselskaper innstilt over 2.100 avganger til og med søndag. Flere cruiseskip har også måttet utsette avganger til Bermuda som følge av Florence.