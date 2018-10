Den russiske «likegyldigheten» overfor INF-avtalen kan ikke fortsette, advarer Jim Mattis, som er USAS forsvarsminister. Han anklager Russland for «skrikende» brudd på avtalen.

– Den nåværende situasjonen i Russland er uholdbar, sier Mattis.

Fakta: INF-avtalen INF-avtalen (eng. Intermediate-Range Nuclear Forces, INF) nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen, undertegnet 1987, i kraft 1. juni 1988. Den forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med kjernevåpen, samt forbød partene å anskaffe nye. Avtalen innebar at Sovjetunionen måtte tilintetgjøre 1846 raketter og USA 846. Reglene for kontroll med gjennomføringen var meget strenge. INF-avtalen ble i hovedsak oppfylt 1991 da de siste rakettene ble fjernet, men Sovjetunionens oppløsning samme år gjorde det vanskelig å følge opp forbudet mot nyanskaffelser. Dette forbudet består likevel ennå, idet avtalen fortsatt er i kraft. Kilde: Store Norske Leksikon

INF er en nedrustningsavtale fra 1987 som forbyr landbaserte raketter av mellomdistansetypen. USA mener nå å kunne bevise at Russland er i ferd med å utvikle en type raketter som er i strid med avtalen.

Det er et nytt russisk rakettsystem kalt 9M729 som nå skaper bekymring. De alliertes frykt, med USA i spissen, er at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel.

Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons

Ifølge amerikansk etterretning har Russlands nye mellomdistanserakett, med kapasitet til å bære atomvåpen, en rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer. Utviklingen av dette våpenet er ifølge amerikanerne et klart brudd på INF-avtalen.

Russland nekter på sin side for avtalebrudd.

USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison, sa for få dager siden at USA i siste instans vil måtte vurdere å «ta ut» de russiske rakettene. Dette fikk det russiske utenriksdepartementet til å reagere. De kalte uttalelsene fra Hutchisons som farlige.

I ettertid har hun imidlertid presisert at dette ikke var ment som noen trussel om et amerikansk forkjøpsangrep mot Russland.

Mattis gjentar nå at USA vil måtte svare hvis avtalebruddene ikke stopper. Men han ønsker ikke å presisere nærmere hvilke mottiltak han ser for seg.

– Jeg foretrekker ikke å si mer om hvordan vi vil svare. Vi vil svare på en måte vi finner passende, sier han.

USA har denne uken diskutert saken nærmere med sine allierte på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

NATOs militære toppleder i Europa, den amerikanske generalen Curtis Scaparrotti, sa til reportere i Brussel at de vil bli nødt til å ta nødvendige skritt for å sikre at de «ikke har noen hull i et troverdig forsvars- og avskrekkingssystem».

– Hva kan USA gjøre?

Paal Sigurd Hilde er førsteamanuensis ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet på Institutt for forsvarsstudier. Han tror mye av ordkampen kun handler om retorikk.

– Det er vanskelig å se for seg at USA kan gjøre noe, de har jo ikke tenkt å gå til krig mot Russland. Det måtte i så fall være at USA trekker seg ut av INF-avtalen. Dette er blitt diskutert tidligere - at de skulle trekke seg ut for selv å kunne utvikle egne våpen, og dermed presse Russland inn i et nytt rustningskappløp. Men den gang var det ikke stemning for dette, sier Hilde.

Et annet alternativ er at NATO-landene enes om ytterligere sanksjoner mot Russland.

– Russland sitter jo på et arsenal av større atomvåpen, hvorfor er USA og NATO så opptatt av disse russiske mellomdistanserakettene?

– Dette handler mest om Russlands respekt for nedrustningskontrollregimer. De er en av pilarene i sikkerhetsarkitekturen i Europa. Det finnes flere slike avtaler om konvensjonelle våpen. Derfor handler dette mer om prinsipper og internasjonale forpliktelser enn en konkret frykt for tredje verdenskrig, sier Hilde.

Dårlig klima

– Hvordan vil Russland oppfatte denne kritikken fra Mattis?

– Det er ingenting som tyder på at de vil legge inn årene og roe seg ned. Dessuten har de til nå benektet at de har utviklet dette missilet.

– Hvor dårlig er egentlig klimaet mellom NATO og Russland nå?

– Det har vært dårlig siden 2014. Så har det gått litt opp og ned, men nå er det dårligere enn på lenge, ikke minst i kjølvannet av de siste spionavsløringene. Samtidig har det vært skriverier om at de er ulike meninger i Europa om man burde gjenopprette og normalisere forholdet til Russland, men de russiske handlingene gjør dette nesten umulig, sier Hilde.