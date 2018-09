Brett Kavanaugh, president Donald Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer, stiller i en høring i justiskomiteen i Senatet.

Den første kvinnen som anklaget ham for overgrep, Christine Blasey Ford, deltar også i høringen.

Utspørringen begynte klokken 16.00 norsk tid.

Da Kavanaughs vitnemål i Senatets justiskomité startet, sa han at hans og hans families navn er blitt «fullstendig og permanent ødelagt» i løpet av prosessen.

Med høy og fast stemme sa han at hele prosessen med godkjenning av ham selv som høyesterettsdommer er blitt en nasjonal skam.

Han virket sint da han anklaget Senatets justiskomité for å være medskyldig ved å ha latt det gå ti dager fra anklagene fra Ford kom fram, til han og Ford fikk vitner.

– Denne høringsprosessen er blitt en nasjonal skam, sier Kavanaugh.

Kavanaugh kaller hele saken et «sirkus» og mener det er hele er politisk påfunn fra venstresiden.

– Dette har ødelagt min familie og mitt gode navn. Et navn jeg har brukt flere tiår på å bygge opp.

Han benekter kategorisk alle anklagene som er kommet mot ham.

– Det er ikke hvem jeg er og hvem jeg var. Jeg er uskyldig i det jeg er siktet for, sier Kavanaugh.

Kavanaugh tok til tårene da han fortalte om hvordan datteren hans hadde sagt at de burde «be for damen».

Dagbok

Kavanaugh fokuserer på hullene i historien til Christine Blasey Ford.

Han har blant annet fremlagt sin kallender som han mener viser han var bortreist nesten hver helg sommeren det har vært snakk om. Han mener at det er lite sannsynlig at han hadde tid til å feste slik Ford beskriver.

– Når jeg var i byen brukte jeg tiden min på å jobbe, løfte vekter, spille basketball, eller ta noen øl med venner mens vi snakket om fotball, skole og damer, forteller Kavanaugh.

Han avskriver årboken, som det tidligere har blitt brukt til å beskrive hvordan han var i ungdomsårene, som dårlig og overdrevet.

Kavanaugh fremhever også støtten han har fått fra flere kvinner, tidligere studenter og venner. Tidligere denne uken rykket 65 kvinner, som kjente Kavanaugh på videregående, ut med støttebrev.

Han viser også til at han har fokusert på – og tatt grep – for å få flere kvinner inn stillinger i rettssystemet. Han avviser

– Jeg er livredd

Første del av høringen var en fire timer lang utspørring av psykologi professor Christine Blasey Ford. Ford var den første kvinnen som anklaget Kavanaugh for overgrep.

Ford var tydelig på at det var moralske, ikke politiske motiver som lå bak da hun valgte å stå frem med anklagene.

– Jeg er ikke her i dag fordi jeg ønsker det. Jeg er livredd. Jeg er her fordi jeg mener det er min samfunnsplikt å fortelle hva som skjedde med meg da Brett Kavanaugh og jeg gikk på videregående, fortalte Ford med skjelvende stemme.

Da hun ble spurt om hvor sikker hun var på at det var Brett Kavanaugh som forsøkte å voldta henne en kveld på begynnelsen av 80-tallet ga hun uttrykk for at det ikke var noe tvil om hvem det hadde vært.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det var Kavanaugh.

Åpen for å trekke nominasjonen

Onsdag sa president Donald Trump at han er åpen for å trekke nominasjonen av Brett Kavanaugh til ny høyesterettsdommer, dersom overgrepsanklagene mot ham er overbevisende.