Berlusconi møtt med nakenprotest i Milano

Silvio Berlusconi skulle bare avlevere sin stemme i det italienske valget i Milano søndag. Men da den tidligere statsministeren sto i kø for å stemme, valgte en aktivist fra den feministiske protestgruppen Femen å protestere.

Den unge kvinnen dro av seg klærne på overkroppen og på kvinnens bryst sto følgende: «Berlusconi du har gått ut på dato».

Protestbevegelsen Femen har også tidligere protestert mot Berlusconi. Under valget 2013 protesterte tre kvinner fra bevegelsen da Berlusconi ankom stemmelokalet i Milano.

Alle trodde sexskandalene og straffesakene hadde ødelagt for Berlusconi. Nå er han tilbake.

Luca Bruno / TT / NTB scanpix

Berlusconi-comeback

Silvio Berlusconi, den kontroversielle og skandaleombruste eksstatsministeren som er dømt for straffeunndragelse, beryktet for bunga-bunga-fester med mindreårige jenter og fratatt retten til å stille som folkevalgt i fem år, har på grunn av straffen for brudd på skattelovgivningen ikke mulighet til å bli landets nye statsminister.

Han har forbud mot å ha offentlige embeter frem til 2019.

Skulle partiet til den 81 år gamle eksstatsministeren vinne, har Berlusconi allerede opplyst at hans førstevalg er partifellen Antonio Tajani (64), som nå er EU-parlamentets president.

Tajani har imidlertid sagt at han ikke er interessent, noe mange i Brussel ikke tror så mye på.

En annen som ligger godt an, er Matteo Salvini (44), lederen for det fremmedfiendtlige partiet Lega.