Google-sjef fikk stor sluttpakke etter anklager om seksuell trakassering

Som et svar på anklagene opplyser Google-toppsjef Sundar Pichai at selskapet har sparket hele 48 ansatte etter anklager om seksuell trakassering de siste to årene. 13 av dem var sjefer i selskapet, og ingen av dem fikk sluttpakke, skrev Pichai i en epost til Google-ansatte sent torsdag kveld.

Den overraskende kunngjøringen torsdag var et direkte svar på en New York Times -sak om at selskapet hadde avskjediget direktøren som var ansvarlig for utvikling av selskapets Android-programvare i 2014 grunnet seksuell trakassering, og gitt ham en omfattende fallskjerm.

En talsmann for Andy Rubin, den tidligere Android-direktøren, sier at han forlot selskapet frivillig, og at han aldri hadde blitt informert om anklager om seksuell trakassering. Rubin erkjenner å ha hatt seksuelle forhold til Google-ansatte han ikke var ansvarlig for, noe som var innenfor Googles retningslinjer på daværende tidspunkt, ifølge talsmannen Sam Singer.

AP / NTB scanpix

– Beskyttet sjefer

New York Times -saken er basert på ikke-navngitte kilder og rettsdokumenter, blant annet fra den pågående skilsmissen mellom Rubin og hans kone.

I saken anklages Google for å ha beskyttet både Rubin og to andre toppledere som var anklaget for seksuell trakassering. Selskapet beholdt en av dem, mens de to andre dro og fikk utbetalt enorme fallskjermer, til tross for at selskapet juridisk sett ikke var nødt til å gjøre det.

Google valgte også å tie om alle anklagene mot de tre, og ga i stedet noen av dem positiv omtale da de forlot selskapet.

– Jeg ønsker Andy alt det beste med det han gjør i framtiden. Med Android skapte han noe virkelig fantastisk, med en over en milliard brukere, sa Googles daværende toppsjef Larry Page da Rubin forlot selskapet.

Strengere

I eposten til sine Google-ansatte tok ikke Pichai stilling til de konkrete anklagene mot de tre, men beskrev saken som «vanskelig å lese» og benektet ikke dens innhold.

Google-toppsjefen understreker også at Google innførte strengere retningslinjer i 2015. I henhold til dem må alle i selskapets ledelse informere om ethvert forhold de har med andre ansatte, selv om de ikke jobber i samme departement eller har noen annen interessekonflikt.

– Vi er ekstremt opptatt av å sørge for at vi har et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, skriver Pichai.

Tross Pichais forsikringer er avsløringene om seksuell trakassering et tilbakeslag for det 20 år gamle selskapet, som hadde «ikke vær ond» som sitt motto i sine yngre dager og nå har mottoet «gjør det rette» under morselskapet Alphabet.