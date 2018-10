Dokumenter: Nordea kobles til angivelig hvitvasking av 1,5 milliarder kroner

Chris Helgren / X00378

Det dreier seg ifølge dokumentene om mistenkelige betalinger på til sammen 1,5 milliarder svenske kroner via kontoer ved Nordeas virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og Norge, skriver Dagens Industri.

Avsender er hedgefondet Hermitage Capital Markets. Svensk økokrim, Ekobrottsmyndigheten, bekrefter å ha mottatt papirene.

– Vi ser på dem sammen med statsadvokatembetet, sier kommunikasjonsmedarbeider Niklas Ahlgren til TT.

Det er ikke innledet formell etterforskning mot Nordea.

– Dokumentene bør først og fremst evalueres, før vi finner ut hvilken myndighet som skal se videre på dette, sier Ahlgren.

Nordea bekrefter at banken er klar over dokumentene. I en epost til TT skriver banken at den samarbeider med myndighetene i alle land der den er til stede.

– For å bekjempe økonomisk kriminalitet er det en del av vårt daglige arbeid å kontinuerlig granske kundeaktiviteter. I alle tilfeller der vi mener det foreligger mistenkelige transaksjoner, melder vi det til myndighetene som tar dette videre, skriver bankens pressesekretær Jenny Wickman.

Avsenderen av dokumentene er samme hedgefond som også spilte en rolle i arbeidet med å varsle om hvitvaskingssaken i Danske Bank. Det var fondets sjef William Browder som meldte Danske Bank til danske økokrim. Browder har dessuten anmeldt 26 tidligere ansatte i Danske Banks filial i Estland til estisk politi.