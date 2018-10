Millioner av kinesere får ikke reise med tog fordi de har lav sosial kredittrangering. Helt nødvendig, mener Kinas svar på Bill Gates.

SHANGHAI (Aftenposten): Kinas rikeste mann avviser frykten for et kinesisk «storebror ser deg»-system. – Slike ordninger er helt nødvendige for å bygge opp tilliten i samfunnet, sier Jack Ma til Aftenposten.