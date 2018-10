Washington Post trykker Khashoggis siste bidrag

Torsdag publiserte Washington Post Jamal Khashoggis siste bidrag, som ifølge debattredaktør Karen Attiah ble mottatt dagen etter at den saudiarabiske regimekritikeren og journalisten forsvant under et besøk i hjemlandets konsulat i Istanbul.

Teksten ble levert av Khashoggis faste oversetter og er et oppgjør med mangelen på ytrings- og pressefrihet i arabiske land.

– Det er bare ett land i araberverdenen som er oppført som fritt, og det er Tunisia, skriver Khashoggi, med henvisning til den siste frihetsindeksen utarbeidet av tankesmia Freedom House.

– Jordan, Marokko og Kuwait kommer på annenplass og er klassifisert som «delvis frie», mens de øvrige landene i araberverdenen er klassifisert som «ufrie», fortsetter han.

– Som et resultat av dette, er araberne i disse landene enten uvitende eller feilinformerte. De er ikke i stand til å vurdere, langt mindre offentlig diskutere de spørsmål som påvirker regionen og dagliglivet, skriver Khashoggi videre.

– Journalister trodde en gang at internett ville frigjøre informasjon fra den sensur og kontroll som trykte medier lider under. Men disse regjeringene, som bygger hele sin eksistens på å kontrollere informasjon, har på aggressivt vis blokkert internett. De har også arrestert lokale journalister og presset annonsører til å ramme inntektene til visse publikasjoner, skriver han.

Khashoggi hyller videre Saudi-Arabias erkefiende Qatar og kaller landet en av få «oaser» som viderefører ånden fra den arabiske våren, blant annet ved å støtte uavhengig nyhetsformidling.