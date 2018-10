Politibil beskutt i jakt på ranere i Sverige

Ingen personer ble skadd, men politiet betegner skytingen som drapsforsøk etter ranet ved Åtvidabergs sparebank fredag ettermiddag.

Gjerningspersonene var ifølge øyevitner væpnet med automatvåpen, maskert og svartkledd. De forsvant fra banken i en grå BMW. Da politiet fant denne bilen, var den satt fyr på.

De har siden byttet bil og er nå på flukt i en bronsefarget Peugeot, melder Aftonbladet, som erfarer at opp mot ti gjerningspersoner var innblandet.

– En politipatrulje møtte på bilen, snudde og kjørte etter. I den forbindelse skjedde skytingen, sier Björn Öberg ved politiets operasjonssentral.

Observerte mann med automatvåpen

Det er uklart hvor mange skudd som ble løsnet og om politibilen ble truffet. Det er også ukjent om ranerne fikk med seg noe utbytte fra banken.

– Det sto en mann på torget. Jeg så at han hadde et automatvåpen, sier et øyevitne som befant seg i en matbutikk nær åstedet, til Corren.se.