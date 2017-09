Prins William og hertuginne Kate venter sitt tredje barn

I en pressemelding som ble sendt ut mandag morgen, heter det at den 35 år gamle Kate lider av alvorlig morgenkvalme, slik hun gjorde under sine to tidligere svangerskap.

Dermed blir deres to første barn, prins George (4) og prinsesse Charlotte (2), storesøsken.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017

I år er det 20 år siden Williams mor, prinsesse Diana, døde i en bilulykke i Paris. Her kan du se hennes liv i bilder.

I en ny dokumenter forteller prins William og prins Harry om sorgen over morens bortang, men også om den store kjærligheten til henne.

Ifølge pressemeldingen er Williams farmor, dronning Elizabeth, og familiemedlemmer på begge sider, henrykt over utsikten til å få enda et barnebarn.