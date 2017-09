Demokratisk jordskjelv i Moskva. I Putins bydel gjorde Putin-kritikerne rent bord.

I Moskva klarte det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, å vinne 180 av 1500 plasser i millionbyens folkevalgte organer.

Partiet økte antallet delegater fra 25 og er nå det klart største opposisjonspartiet i Russlands hovedstad. I Putins eget valgdistrikt hvor presidenten stemte søndag, gikk alle delegatene til Putins beinharde kritikere i opposisjonspartiet Jabloko.

Putins statsbærende parti, Forente Russland, som har all makt og kontrollerer mediene, ble som ventet klart størst med 76 prosent.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Den øvrige «opposisjonen» kollapset

De andre russiske opposisjonspartiene, som i praksis støtter Putin i alle viktige saker, gikk på en kjempesmell i Moskva.

Kommunistpartiet, Vekstpartiet, Rettferdighetspartiet og nasjonalistiske LDPR mistet de fleste av sine delegater. I stedet har moskovittene fått flere reelle opposisjonspolitikere. I åtte av bydelene i Moskva fikk Jabloko rent flertall, noe ingen trodde var mulig.

– En lokal revolusjon, mener opposisjonsavisen Novaja Gazeta.

STAFF / REUTERS

Lokalvalg i verdens største land

Lokalvalget i Russland er verdens største, målt i geografisk utstrekning. Fra Østersjøen til Stillehavet valgte russerne søndag tilsammen 16 guvernører og 36.000 lokalpolitikere til over 6000 by- og regionforsamlinger.

Men russere flest brydde seg ikke om oppfordringen fra president Putin om å bruke stemmeretten. I Moskva var valgdeltagelsen på under 15 prosent.

Gina Grieg Riisnæs

Valg uten valgkamp

Russere flest vet at all makt ligger hos president Vladimir Putin i Kreml, og at lokalpolitikere har ingen eller begrenset innflytelse. Dessuten ble lokalvalget knapt omtalt i mediene, og stort sett var det bare makthavernes politiske støttespillere som ble nevnt.

Under valgkampen var det nesten ikke en eneste valgplakat i Moskvas gater, og mange visste knapt at det var valg.

Derfor oppfatter mange russere valget som et skuespill som bare skal gi inntrykk av at Russland har et snev av demokrati.

Mannen bak jordskjelvet

Opposisjonspolitikeren Dmitrij Gudkov har mye av æren for det overraskende lokalvalgresultatet i Moskva.

For ett år siden ble de eneste reelle opposisjonspartiene fullstendig utradert i Duma-valget etter interne konflikter, valgjuks og Putin-partiets fullstendige mediedominans.

Forsøket på å samle opposisjonen ble knust etter en skandale som involverte både sex, utroskap, skjulte videokameraer og dype personlige konflikter.

Gina Grieg Riisnæs

Gudkov har imidlertid valgt en ganske annen strategi enn Aleksej Navalnyj, som satser alt på presidentvalget og sin antikorrupsjonskampanje. Navalnyj har i praksis stoppet samarbeidet med de andre reelle opposisjonspartiene, som Jabloko og Parnass.

Gudkov har derimot brukt tid og krefter i lokalvalget.

– Lokalvalg er ikke bortkastet. De folkevalgte lokalforsamlingene kan brukes som en viktig arena også for store, nasjonale saker, sa Gudkov til russiske medier før valget.

– Myndighetene prøver å gi russere en følelse av fullstendig maktesløshet, sa Jabloko-politikeren Sergej Mitrokhin.

– Det er denne likegyldigheten som sikrer at de beholder makten.

STAFF / REUTERS

Avslørte grov valgjuks

Årets lokalvalg i Russland har avslørt flere tilfeller av grovt valgjuks, men det blir likevel betegnet som et av de reneste valgene landet har gjennomført.

Flere lokalvalg er blitt erklært ugyldig og må gjennomføres på nytt. Bruken av videokameraer i valglokalene, flere uavhengige observatører og Putins utnevnelse av en tidligere demokratiforkjemper som valgkommisjonsleder har gitt resultater.

I en bydel i Moskva fikk aktivister tak i videoopptak som avslørte hvordan valgpersonellet fikk konvolutter med bestikkelser for å levere et avtalt valgresultat. Avsløringen ble en skandale og førte til at valgkommisjonens leder ble avsatt og nå risikerer lang fengselsstraff.

Flere steder i Russland ble det meldt om at velgere fikk utbetalt penger for å stemme. Standardbeløpet var om lag 35 kroner.

Putins guvernører fikk stort sett 80–90 prosent av stemmene.

Moskva-ordfører frir til folket

En annen person som kan ha økt sin anseelse i lokalvalget, er Moskva-ordfører Sergej Sobjanin.

I Moskva fikk et stort antall selvstendige og uavhengige kandidater stille til valg.

2800 av de 7600 kandidatene til de 1500 plassene var dessuten under 34 år.

Noen har tolket dette som et resultat av de store demonstrasjonene i Moskva tidligere i år.

I tillegg slo ordføreren usedvanlig hardt ned på flere tilfeller av valgjuks.

Jabloko kom over sperregrensen på 5 prosent i 19 regioner i Russland og fikk valgt inn representanter i Krasnodar, Vologda, Sakhalin og Pskov.