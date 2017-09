USA-ambassadør sår på ny tvil om amerikansk Israel-politikk

I sitt første store intervju med israelsk presse kommer David Friedman med uttalelser som synes å bryte med amerikansk utenrikspolitikk.

Til avisen Jerusalem Post omtaler Friedman de palestinske territoriene som «den påståtte okkupasjonen av palestinske områder», skriver The Guardian.

En av journalistene som gjennomførte intervjuet, bekrefter til The Guardian at den amerikanske ambassadøren var blitt korrekt sitert.

Fakta: Israelske bosetninger Nærmere 800.000 israelere bor i dag i drøyt 420 bosetninger og utposter på Vestbredden, Golanhøydene og i Øst-Jerusalem. Den fjerde Genèvekonvensjonen fører til at bosetningene er ulovlige, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». Gjennom gjentatte resolusjoner de siste 50 årene har FNs sikkerhetsråd slått fast at Israels okkupasjon er ulovlig og krevd full tilbaketrekning. FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok tidligere i år en lov som "legaliserer" såkalte utposter som er opprettet uten israelske myndigheters godkjenning. Utenriksminister Børge Brende (H) var blant dem som reagerte sterkt og som betegnet loven som "totalt uakseptabel" og bosetningene som et brudd på folkeretten. FNs spesialutsending til fredsprosessen i Midtøsten, Nikolaj Mladenov, konstaterte i mars 2017 at Israel har ignorert alle pålegg fra FN om å stanse byggevirksomheten i bosetningene. Kilde: NTB, OCHA, OHCHR, CIA

Krever forklaring

– Slik vi forstår det: når noen har en offisiell rolle, som f.eks. ambassadør, uttaler ikke personen seg på sine egne vegne lenger, sier en palestinsk talsperson.

Nå krever de en forklaring fra USA etter Friedmans uttalelser.

– Han burde forstå at å benekte fakta, ikke betyr at det forsvinner. Han har et langt rulleblad når det kommer til å angripe Palestinas rettigheter, blant annet støtte av israelske bosettere og deltagelse i feiringen av den israelske okkupasjonen. Vi krever at amerikanske myndigheter klargjør deres posisjon.

Israels okkupasjon av Vestbredden og Øst-Jerusalem, som ble erobret under seksdagerskrigen i 1967, er av FNs sikkerhetsråd slått fast er i strid med folkeretten. Sikkerhetsrådet har i gjentatte resolusjoner slått fast at okkupasjonen er ulovlig og har krevd full tilbaketrekning, noe Israel aldri har etterlevd.

Det amerikanske utenriksdepartementet referer også til de «okkuperte områdene» i egne rapporter, blant annet i en menneskerettighetsrapport fra 2017.

En talsperson fra Trump-administrasjonen sier at «ambassadørens uttalelser ikke markerer en endring i amerikansk politikk».

– Presidenten har gjort det klart at en langvarig fredsløsning mellom Israel og Palestina er en topprioritet. Han er fortsatt optimistisk med tanke på det, sier talspersonen.

Bernat Armangue / TT / NTB scanpix

Beklaget for tidligere uttalelser

Friedman, som tidligere har kommet med uttalelser som bryter med amerikansk Israel-politikk, har holdt en lav profil siden han kom til Israel.

Utnevnelsen og godkjennelsen av Friedman skapte reaksjoner. Ambassadøren måtte også beklage tidligere «støtende uttalelser» da han møtte til høring i Senatets utenrikskomité.

Flere kritiserte Donald Trumps valg av ambassadør til Israel for å være uegnet til en så viktig stilling og for at Friedman tidligere har ytret støtte ytterliggående grupper i Israel, blant annet israelske bosetninger i Beit El.

SEBASTIAN SCHEINER / TT / NTB scanpix

Fem tidligere amerikanske ambassadører til Israel skrev i et brev til utenrikskomiteen at Friedman var uegnet til jobben og viste til hans «ekstreme, radikale holdninger».

Under intervjuet med Jerusalem Post sier Friedman at hans personlige meninger ikke har endret seg og at hans ideologi er den samme.

– Jeg mener at mine synspunkter ikke har endret seg mye. Kanskje har retorikken endret seg litt, sier han og legger til:

– Du har en offisiell jobb. Du jobber for USAs regjering. Du respekterer kommandoen. Selvfølgelig er det annerledes.

Støttet ambassadeflytting

Friedman, som tidligere var ansatt som advokat for Trump, har kalt tidligere president Barack Obama en antisemitt og har sagt at amerikanske jøder som motsetter seg den israelske okkupasjonen på Vestbredden er verre enn kapos, betegnelsen som ble benyttet om jøder som samarbeidet med nazistene under holocaust.

Før Friedman ble innsatt ytret han motstand mot en tostatsløsning for å løse Israel-Palestina-konflikten.

Da Friedman ble utnevnt som ambassadør beskrev liberale jødiske grupper i USA ansettelsen som «hensynsløst» og beskrev Trumps valg som det «minst uerfarne valget» noensinne av en amerikansk ambassadør til Israel.

Før Friedman reiste til Israel var han en av de største forkjemperne for å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, en plan presidenten har skrinlagt enn så lenge.