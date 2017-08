Kjemisk anlegg i Texas har eksplodert som følge av flom

Siste: Eksplosjon og røyk hørt nær Arkema kjemiske anlegg i Crosby, texas, melder Reuters kl. 11.15 torsdag formiddag.

Nyhetskanalen ABC 13 Eyewitness News rapporterer nå om to eksplosjoner på fabrikkområdet.

Anlegget i Crosby utenfor Houston ligger under nærmere to meter vann og har ikke lenger elektrisitet, skriver ABC News.

Representanter for Arkema har observert svart røyk fra de to eksplosjonene. Ifølge nyhetskanalen skal en person ha blitt fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Ni andre kjørte selv til sykehus for sjekk.

– Ikke vend tilbake til området før myndighetene sier det er trygt. Kjemikalier er lagret på forskjellig steder i anlegget. Faren er ikke over, skriver Arkema i en uttalelse torsdag.

One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution. — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

Svikt i avkjølingsanlegget

– Et resultat av dette er svikt i avkjøling av materialene på området, som dermed kan eksplodere og forårsake en kraftig brann. Den høye vannstanden og mangelen på strøm gir oss ingen mulighet til å forhindre dette, sier Rich Howe, sjefen for selskapet Arkema, som eier anlegget.

Reservegeneratorene er også nede for telling etter flommen. Det betyr at elementene som kjøler ned kjemikaliene ikke fungerer som de skal og temperaturen i anlegget stiger.

David J. Phillip / TT / NTB scanpix

Evakuering

– Det kommer til å begynne å brenne. Det kommer til å ligne på en oljebrann. Brannen vil være intens og eksplosiv, sier pressetalsperson Janet Smith til The Associated Press.

Når det hele kommer til å skje, er dermed mer uavklart.

– Temperaturen stiger og det fører til at materialene brytes ned. Resultatet er en hvit røyk som igjen begynne å brenne. Vi vet ikke når, men det vil skje, fortsetter Smith.

Ledelsen har likevel tatt kontakt med lokale og føderale myndigheter, og innbyggere i en 2,5 kilometer radius rundt anlegget har fått beskjed om å evakuere.

Tirsdag sa selskapet at det ikke var noen umiddelbar fare, men understreket at det er en «reell risiko for at det vil oppstå en kjemisk reaksjon som fører til en brann og/eller eksplosjon på anlegget».

– Vi overvåker situasjonen nøye. Anlegget er omringet av vann så vi tror ikke at brannen kommer til å spre seg, sier Rachel Moreno i Harris County Fire Marshal.

Økte bensinpriser

Så langt meldes det ifølge BBC at 33 mennesker har mistet livet etter orkanens herjinger. Over 30 000 mennesker befinner seg fortsatt i beredskapslokaler. Houston er USAs fjerde største by og ble hardt rammet under orkanen Harveys herjinger tirsdag. Store deler av byen står fortsatt under vann.

Houston er også et kjerneområde for energiproduksjon i USA. Orkanen, og den påfølgende flommen, har slått ut en fjerdedel av landets raffinerings kapasitet. Dette har igjen ført til at prisen på bensin har økt betraktelig.