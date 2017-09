FN-eksperter: Nord-Korea fortsatte med eksport tross forbud

Det skriver ekspertene som overvåker FN-sanksjonene innført overfor det lukkede regimet i en ny rapport. I rapporten heter det at Nord-Korea fortsetter å trosse sanksjonene som inkluderer våpenembargoen, restriksjoner på vareeksport, shipping og finansielle aktiviteter.

Ekspertene etterforsker også Nord-Koreas deltagelse i ulovlige aktiviteter i Afrika og Midtøsten, spesielt i Syria.

Mandag skal FNs sikkerhetsråd stemme over en ny FN-resolusjon med tiltak for å presse landet til å stanse sine programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.