«Frihet»-demonstrasjoner verden over

Opprørspoliti rykket ut i Paris. Lørdag ble det avholdt store demonstrasjoner mot koronatiltak flere steder i den franske hovedstaden.

Den store gjenåpningen ble stykkevis og delt – og med mange forbehold. Det gjør noen rasende.

24. juli 2021 21:53 Sist oppdatert nå nettopp

Halvannet år med lockdown og restriksjoner tærer på folk.

De globale smittetallene falt kraftig i mai og juni. Men trenden snudde i juli, viser oversikten til Reuters. Deltavariantens inntog får mye av skylden.

Flere steder vurderer myndighetene å forlenge eller innføre nye nedstenginger. Mange steder må folk nå la seg vaksinere, eller ha grønt vaksinepass for å spise ute og kose seg på byen.

Det har fått begeret til å renne over for noen.

Lørdag barket politi og demonstranter sammen i både Frankrike og Australia. Også i Italia var det store protester. Alle landene viser en bratt økning i smittekurven de siste ukene.

Demonstrerer mot lovforslag

«Frihet! Frihet!» Ropte demonstrantene som lørdag hadde samlet seg på Bastille-plassen øst i sentrum av Paris.

Markeringen var én av flere som ble gjennomført i Frankrikes hovedstad og andre byer.

Samme dag satt landets lovgivere og diskuterte om det skal bli påbudt med vaksine for helsearbeidere og grønt vaksinepass for å spise på restaurant.

Det grønne vaksinepasset er et bevis som gjelder i hele EU. Det viser at man enten er koronavaksinert eller har vært syk med viruset.

«Liberte», frihet, sto det på mange av skiltene og flaggene folk hadde med seg på demonstrasjoner i Paris lørdag 24. juli. Denne demonstrasjonen fant sted ved Eiffeltårnet og var organisert av det nasjonalistiske partiet Patriotene.

Meningsmålinger viser at mange franskmenn støtter kravene. Det melder nyhetsbyrået AP. Men noen er kritiske. Det var disse som lørdag hadde møtt opp for å protestere.

Demonstrantene representerer mange deler av det politiske spektrumet. Flere har bånd til høyreradikale miljø og protestbevegelsen De gule vestene.

De fleste stedene gikk det rolig for seg. I Øst-Paris var det imidlertid sammenstøt mellom demonstranter og politiet, og politiet tok i bruk tåregass.

Sammenlignes med jødeforfølgelsen

I Italia var det lørdag protester i Roma og Milano. Også her er demonstrantene mot at folk må vise frem vaksinepass for å besøke restaurant, treningssenter eller andre offentlige steder.

Myndighetene bestemte tirsdag at krav om vaksinepass innføres 6. august, meldte Reuters.

– Det grønne passet er avgjørende for at vi skal klare å holde bedrifter åpne, sa statsminister Mario Draghi til journalister da.

De flere hundre demonstrantene som lørdag samlet seg på Piazza del Popolo i Roma sentrum, er ikke enige. De ropte blant annet «frihet» og «motstandskamp», skriver det italienske nyhetsbyrået Adnkronos.

Flere hundre personer hadde lørdag 24. juli møtt opp på Piazza del Popolo i Roma. De protesterte mot at det i august blir krav om grønt koronapass for å besøke en rekke offentlige steder.

– Vi viser motstand mot det grønne vaksinepasset. Vi er ikke imot vaksinen, men vi tror dette tiltaket vil skade økonomien, sa en av demonstrantene til nyhetsbyrået.

Både i Roma og i Milano var det demonstranter som mente behandlingen av uvaksinerte hadde likhetstrekk med massemordet på seks millioner jøder under andre verdenskrig.

En Roma-demonstrant sammenlignet det grønne vaksinepasset reisepasset jøder fikk av det det tyske naziregimet.

I Milano hadde en demonstrant en plakat formet som davidsstjernen, et jødisksymbol. Der sto det: «Uvaksinert = Jøde».

Det grønne vaksinepasset ligner på identifikasjonspapirene det tyske naziregimet ga til jødene, mener denne demonstranten som lørdag 24. juli protesterte i Roma.

Nye nedstenginger i Australia

I Australias største by Sydney ble flere demonstranter lørdag pågrepet etter sammenstøt med politiet. Tusenvis hadde samlet seg i sentrum av byen med skilt der det sto «frihet» og «sannhet», skriver AP.

I fire uker har Sydney vært stengt ned. Innbyggerne får ikke lov til å forlate hjemmene sine uten en god grunn.

I Sydney i Australia var det lørdag store protester mot nedstengingene og andre koronatiltak.

– Dette er et demokrati, og vanligvis støtter jeg folks rett til å demonstrere, sa helseminister Brad Hazzard etter protestene lørdag.

– Men akkurat nå har vi skyhøye smittetall. Samtidig finnes det folk som tror det er greit å gå ut og stå tett i tett på en demonstrasjon.

Også i Melbourne var det demonstrasjoner.

«Dette handler ikke om et virus, men myndighetenes totale kontroll over innbyggere», sto det på et skilt.

Krever for vaksiner

Folk i Europa og ellers i verden har jevnlig demonstrert mot nedstenginger, vaksinasjon og andre krav i forbindelse med pandemien.

Lørdag ble det blant annet også gjennomført protester i Moskva.

Og til tross for at myndighetene i England har lempet på nesten alle restriksjonene, møtte folk mandag 19. juli opp for å demonstrere mot koronareglene. Også her ble det ropt «frihet», meldte ITV.

Men noen steder demonstreres det for helt andre ting.

Utenfor presidentpalasset i Argentinas hovedstad Buenos Aires hang foreldre lørdag 17. juli opp bilder av barna sine. Barna har alle helseproblemer, og foreldrene krevde at myndighetene sikrer dem vaksine, meldte AP.

Også i Guatemala og i Sør Afrika har demonstranter protestert mot at massevaksineringen går for sakte.