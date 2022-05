Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til mandag 9. mai.

Flyktninger som er evakuert ut av stålverket i Mariupol. Zelenskyj utelukker å frigjøre byen med militære midler.

NTB

13 minutter siden

Mer enn 170 personer er evakuert ut av den ukrainske havnebyen Mariupol etter ukevis med bombeangrep og kamper. Søndag ankom de byen Zaporizjzja, som er i ukrainernes kontroll. Blant de evakuerte er det 40 fra det beleirede og hardt bombede stålverket Azovstal, der de siste ukrainske styrkene forsøker å holde stand, omringet av russiske styrker.

De evakuerte, blant dem flere unge barn, kom i hvite busser og ble eskortert av humanitære arbeidere videre. Mer enn 600 mennesker er blitt evakuert fra Mariupol gjennom såkalte humanitære korridorer, ifølge FN.

Utelukker frigjøring

Zelenskyj utelukker foreløpig å kunne frigjøre den beleirede havnebyen Mariupol.

– Ukraina har ikke nok tunge våpen til å frigjøre Mariupol med militære midler, sa han på en pressekonferanse med Canadas statsminister Justin Trudeau, som var på et solidaritetsbesøk i Kyiv.

Selv om det har vært mulig å få sivile ut av det beleirede Azovstal-stålverket gjennom diplomatiske kanaler, har evakuering av de gjenværende ukrainske soldatene i anlegget vist seg vanskelig, sa han.

– Mens normale mennesker tenker «aldri igjen», fortsetter Russland å bombe

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener russerne har glemt alt som var viktig for de sovjetiske styrkene som kjempet mot Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Mandag markeres Sovjetunionens seier over Hitler og nazistene på storstilt vis i Moskva. Men Russland har glemt alt som var viktig for seierherrene i andre verdenskrig, sa Zelenskyj søndag.

Mens normale mennesker assosierer årsdagen med fred og slagordet «aldri igjen», fortsetter Russland med bombeangrepene, sa Zelenskyj.

– Sivile som betaler den høyeste prisen

FNs generalsekretær António Guterres sier han er rystet over bombingen av en skole øst i Ukraina der opptil 60 mennesker kan ha blitt drept. Han ba samtidig om at sivile blir spart, sa hans talsperson søndag.

– Generalsekretæren er forferdet over det rapporterte angrepet 7. mai som rammet en skole i Bilohorivka, hvor mange mennesker tilsynelatende søkte ly fra de pågående kampene, sa talsmann Stephane Dujarric i en uttalelse.

I uttalelsen gjentar Guterres at sivile og sivil infrastruktur alltid må skånes i tider med krig, og bemerket at angrepet er nok en påminnelse om at i denne krigen, som i så mange andre konflikter, er det sivile som betaler den høyeste prisen.

Storbritannia innfører flere sanksjoner

Storbritannia innfører ytterligere sanksjoner mot Russland og Hviterussland på grunn av invasjonen av Ukraina, blant annet strengere toll og eksportforbud. Tollsatsene økes for platinum og palladium, og rammer handel for rundt 1,4 milliarder pund, tilsvarende drøyt 16 milliarder kroner. Eksportforbudene vil rette seg mot Russlands fabrikk- og tungindustri, og vil koste rundt 250 millioner pund, ifølge regjeringen.

Etter de nye sanksjonene er produkter til en total verdi av mer enn 4 milliarder pund omfattet av Storbritannias import- og eksportsanksjoner. Britene har i tillegg innført en rekke sanksjoner mot russiske selskaper og personer siden landet invaderte Ukraina med hviterussisk hjelp i februar.

Hund fikk hederspris

Bombehunden Patron fikk søndag hederspris av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for innsatsen i krigen siden Russland invaderte landet i februar.

Patron jobber med å snuse etter russiske miner og eksplosiver i byen Tsjernihiv nordøst i Ukraina, skriver CNN. Der har han hjulpet til med å finne rundt 150 eksplosiver, ifølge kanalen.

Patron er en jack russell-terrier-blanding, og er blitt et nasjonalt symbol siden den russiske invasjonen. CNN omtaler ham som landets mest kjente hund.