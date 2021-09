Gisler kalte dem «The Beatles». Nå har «Jihadi Ringo» erkjent straffskyld.

Fire menn ble radikalisert i London. De fikk med tiden hvert sitt Beatles-navn: John, Paul, Ringo og George.

Torsdag erkjente britiske Alexanda Kotey straffskyld for medvirkning til drap av fire amerikanske gisler.

7. sep. 2021 11:16 Sist oppdatert 13 minutter siden

Alexanda Kotey (37) er en av fire menn som tilhørte den beryktede IS-gruppen kalt «The Beatles.» De anklages for å ha likvidert 27 fanger og fikk sitt kallenavn av gisler som la merke til deres britiske aksent.

Kotey er mistenkt for medlemskap i gruppen og for medvirkning til flere kidnappinger og drap i Irak og Syria.

I en høring i oktober i fjor nektet Kotey og El Shafee Elsheikh (32), som også tilhørte gruppen, straffskyld.

Nå har Kotey snudd, skriver BBC. Torsdag erkjente han straffskyld for medvirkning til drap av fire amerikanske gisler.

Det betyr mest sannsynlig at han må tilbringe resten av livet i fengsel. Men ifølge BBC kan det også bety at Kotey nå samarbeider med påtalemyndigheten.

Radikalisert i Storbritannia

Hvem var egentlig «The Beatles?»

Gruppen besto av fire menn som alle vokste opp i vest-London. De ble radikalisert i Storbritannia før de reiste til Syria for å kjempe for IS.

Der ble mennene kjent for henrettelser av vestlige gisler, blant andre:

De amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff

Hjelpearbeiderne Peter Kassig og Kayla Mueller

Ofrene ble som regel torturert og halshugget. Det meste ble filmet og sendt på sosiale medier.

Mennene fikk med tiden hvert sitt Beatles-navn: John, Paul, Ringo og George.

1. Lederen, «Jihadi John»

Mohammed Emwazi døde i et amerikansk droneangrep i 2015.

Lederen av gjengen het Mohammed Emwazi, kjent som «Jihadi John».

Han ble ifølge BBC født i Kuwait i 1982, men flyttet med familien til Storbritannia som seksåring. I 2009 ble han uteksaminert dataprogrammerer fra University of Westminster.

Fire år senere meldte familien ham savnet. I løpet av 2014 dukket han opp i flere videoer der vestlige gisler ble halshugget. Den amerikanske krigskorrespondenten James Foley var en av de første som ble drept.

12. november 2015 døde «Jihadi John» i et amerikansk droneangrep. Samme dag ble gruppens andre medlem, Aine Davis – kjent som «Jihadi Paul», arrestert.

2. «Jihadi Paul»

Aine Davis har sittet fengslet i Tyrkia siden 2017.

Aine Leslie Davis bodde i Hammersmith og hadde flere domfellelser bak seg før han ifølge BBC konverterte til islam i 2006.

I denne perioden tok han navnet Hamza og møtte lederen Emwazi. Sammen ble de en del av en gruppe som jobbet med å radikalisere muslimer bosatt i London.

Davis forlot Storbritannia for å krige for IS i 2013, før han ble arrestert for anklager om terrorisme i 2015. Siden 2017 har han sittet fengslet i Tyrkia.

Da Davis ble stilt for retten, nektet han for medlemskap i IS.

– Jeg dro til Syria fordi det var undertrykkelse i landet mitt, skal han ha sagt.

3. «Jihadi George»

El Shafee Elsheikh (33) sitter i varetekt i USA.

El Shafee Elsheikh (33) kom til London etter at han og familien flyktet fra Sudan.

Han reiste til Syria i 2012 og kjempet for Al-Qaida, før han senere ble medlem av IS. Ifølge britiske myndigheter ble han medlem av «The Beatles» da han befant seg i Raqqa i Syria.

Elsheikh har innrømmet at han var medlem av IS, men nekter for medlemskap i firerbanden «The Beatles.»

4. «Jihadi Ringo»

Alexanda Kotey sitter i varetekt i USA.

Alexanda Kotey har ghanesisk og gresk bakgrunn og var med i samme moské som Emwazi og Davis i London. Ifølge Buzzfeed News var han i oppveksten tilhenger av fotballklubben Queen’s Park Rangers og drømte om å bli en del av laget som voksen. Naboer beskrev ham som en stille og ydmyk mann.

Ifølge Koteys mor konverterte han til islam i 20-årene, etter at han ble forelsket i en muslimsk kvinne.

New York Times skriver at han i 2012 forlot sine to barn i London for å krige for IS. Amerikanske myndigheter mistenker Kotey for å rekruttere flere fra Storbritannia til gruppen.

Utlevert til USA

Kotey og Elsheikh ble i 2018 tatt til fange av syriske kurdere. Amerikanske myndigheter bekreftet identiteten deres ved hjelp av fingeravtrykk. På samme tid hadde britiske myndigheter fratatt dem deres britiske statsborgerskap i 2018, og landet mistet retten til å få dem utlevert.

Derfor ble mennene sittende i USAs varetekt. Den amerikanske regjeringen ønsket lenge å straffeforfølge dem, men manglet ifølge BBC bevis. En stund truet den amerikanske riksadvokaten med å overlevere dem til lokale domstoler i Syria, som er kjent for sine henrettelser.

Britiske terrorbekjempere hjalp imidlertid USA med viktige bevis i saken etter at amerikanske myndigheter lovet at de ikke ville gi mennene dødsstraff. I fjor ble mennene fløyet til USA for å bli stilt for retten.

Skal ha gitt informasjon om IS

Kotey og Elsheikh ble i 2018 tatt til fange av syriske kurdere som kjempet mot IS.

En anonym embetsmann i USA har sagt til New York Times at Kotey og Elsheikh siden har gitt dem verdifull informasjon om ledelsen i IS.

Amerikanske myndigheters manglende evne til å rettsforfølge mennene har ført til mye sinne og frustrasjon blant ofrenes familier, skriver avisen.

Nå har Kotey altså erkjent straffskyld. I etterkant av høringen uttrykket Diane Foley, mor til den avdøde krigskorrespondenten, takknemlighet til alle som var involvert i pågripelsen av Kotey.

– Jeg vil gjerne bruke dette øyeblikket til å bønnfalle regjeringen om å prioritere retur av alle amerikanske statsborgere som blir kidnappet eller feilaktig arrestert i utlandet, sa hun til NBC News.

Ifølge kanalen har ikke Elsheikh erkjent straffskyld, og advokaten hans nekter å kommentere saken.