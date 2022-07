En våpenhandler kan inngå i bytteavtale mellom USA og Russland. Dette er Viktor But.

Han var en av verdens største våpenhandlere. Nå vil USA utlevere notoriske Viktor But i bytte mot to amerikanske fanger i Russland. Dette er historien bak «dødens kjøpmann».

Bakgrunnen til Viktor But er mystisk. Han var kanskje verdens største våpenhandler før han ble arrestert i Thailand i 2008.

29. juli 2022

USA har tilbudt Russland en avtale som tar sikte på å hente hjem amerikanerne Brittney Griner og Paul Whelan. Det sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse onsdag.

Griner, en amerikansk basketballstjerne, ble i februar i år arrestert med cannabisolje i bagasjen. Siden har hun sittet i russisk varetekt. Whelan ble i 2020 dømt til 16 års fengsel for spionasje.

Anonyme kilder sier at amerikanske myndigheter er villige til å utlevere Viktor But i bytte mot de to amerikanerne, ifølge amerikanske medier som The New York Times CNN. Utenriksminister Anthony Blinken bekreftet onsdag at USA frem kommet med et «betydelig tilbud» til Russland.

But regnes som en av verdens største våpenhandlere. Navnet hans dukket for alvor opp i 1999, da han ble knyttet til våpenforsendelser til konfliktområder i Vest- og Sentral-Afrika.

I 2012 ble But dømt for å ha hjulpet den colombianske geriljaen Farc, som sto på USAs terrorliste, med våpen. Han soner en 25 år lang fengselsstraff i USA.

Siden tidlig på 2000-tallet har han gått under tilnavnet «dødens kjøpmann». Men hvem er han, egentlig?

Mysteriet But

Ifølge boken «Merchant of Death», utgitt i 2007, er Viktor But gift og har minst én datter. Hans bror, Sergej, skal ha jobbet for ham. Ut over det er det lite personlig informasjon som kan bekreftes.

But ble ifølge boken født av russiske foreldre i Dusjanbe (i Sovjetunionen), som i dag er hovedstaden i Tadsjikistan. I et radiointervju fra 2002 påsto But selv at han ble født i Asjkhabad i Turkmenistan. En sørafrikansk rapport fra 2001 omtaler ham som ukrainsk.

Fødselsdatoen hans er omstridt, men han er mest sannsynlig født 13. januar 1967, ifølge The New York Times.

Som om ikke historien var forvirrende nok, har 55-åringen flere pass med ulike identiteter, deriblant Vadim S. Aminov. Og, kanskje amerikanernes favoritt, Viktor Butt.

Så sitt snitt etter den kalde krigen

But har selv sagt at han ble uteksaminert fra det prestisjetunge Soviet Military Institue of Foreign Languages på 80-tallet. Rundt samme tid skal han ha arbeidet i luftforsvaret.

Han snakker engelsk, fransk, portugisisk, usbekisk og flere afrikanske språk. Ifølge representanter fra FN jobbet han som oversetter for diplomater i Angola sent på 80-tallet.

Britisk og sørafrikansk etterretning rapporterer derimot at But var stasjonert som agent i Roma for KGB, sikkerhetspolitiet i Russland, fra 1985 til 1989. But selv nekter for å ha vært agent.

Etter den kalde krigen utnyttet han kaoset i de gamle sovjetstatene og kjøpte flere ødelagte lastefly. Han reparerte dem og brukte dem til å frakte militære våpen til konfliktsoner rundt i verden, ifølge CNN.

Viktor But lager fredstegn mens han blir fraktet inn i en bil som skal ta han tilbake til fengselet. Bildet er fra Thailand i 2009.

En ringrev i våpenhandel

Det var Storbritannias tidligere utenriksminister Peter Hain som først ga Viktor But kallenavnet «dødens kjøpmann», ifølge BBC.

– But er dødens ledende kjøpmann og den viktigste kanalen for fly- og forsyningsruter med våpen. Fra Øst-Europa, hovedsakelig Bulgaria, Moldova og Ukraina til Liberia og Angola, sa Hain i 2003.

– FN har avslørt But som sentrum for et edderkoppnett av lyssky våpenhandlere, diamantmeglere og andre operatører som opprettholder krigene, fortsatte han.

I 2005 kom Hollywood-filmen «Lord of War» med Nicolas Cage i hovedrollen. Cages karakter skal være delvis basert på But.

To år senere, i 2007, ble boken «Merchant of Death» utgitt. Forfatterne Douglas Farah og Stephen Braun tok for seg den foreløpige historien om våpenhandleren. I 2014 kom dokumentarfilmen «The Notorious Mr. Bout».

Fengslet i USA

Den forviklede identiteten har gjort det vanskelig å spore Viktor But og hans virksomhet.

Men i 2008 ble han arrestert i Thailand under en amerikansk operasjon, der amerikanerne utga seg for å være våpenkjøpere fra den colombianske geriljaen Farc.

To år senere ble han utlevert til USA, og i 2012 falt dommen. But ble dømt til 25 års fengsel for våpenhandel og støtte til en terrororganisasjon.

– Viktor But har vært internasjonal våpenhandelsfiende nummer én i mange år og har forsynt noen av verdens voldeligste konflikter med våpen, sa advokat Preet Bharara under rettssaken i New York i 2012.

Da dommen falt, mente russiske myndigheter at den var politisk motivert. Selv har But hele veien bedyret sin uskyld.