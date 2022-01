Kasakhstans president ber soldatene skyte uten forvarsel

26 «væpnede kriminelle» er drept og 18 såret, mens mer enn 3000 er pågrepet, opplyser innenriksdepartementet i Kasakhstan. Presidenten har gitt ordre om å skyte mot folk uten forvarsel.

26 «væpnede kriminelle» er drept og 18 såret, mens mer enn 3000 er pågrepet, opplyser innenriksdepartementet i Kasakhstan, ifølge Ria Novosti. Her står opprørspoliti oppstilt i Almaty, landets største by.

7. jan. 2022 07:14 Sist oppdatert nå nettopp

Tokajev sier i en TV-sendt tale fredag at det ikke vil bli aktuelt med forhandlinger med opprørerne, som han omtaler som «bevæpnede banditter». Han sier at byen Almaty ble angrepet av 20.000 «banditter».

– De som ikke overgir seg, vil bli eliminert, sa Tokajev og gjorde det klart at forhandlinger er utelukket.

I stedet omtalte han utspillet fra enkelte demonstranter som «vrøvl».

– Hvilke forhandlinger kan holdes med kriminelle, med drapsmenn? spurte han retorisk.

Han takket samtidig Russlands president Vladimir Putin for å ha sendt styrker til landet.

Dødstallene og antallet pågripelser meldes av TV-kanalen Khabar 24, skriver det statlige, russiske nyhetsbyrået Ria Novosti. Samtidig melder AFP om at presidenten har gitt ordre om at soldater kan skyte mot folk uten forvarsel.

Innenriksdepartementet har tidligere advart mot at opprørere som ikke lyttet til kravet om at de la fra seg våpnene, ville bli drept, skriver Ria Novosti, som også melder at alle regjeringsbygg er ryddet for demonstranter.

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev sier i en uttalelse at den konstitusjonelle orden i landet er gjenopprettet etter flere dager med uro og opptøyer.

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev advarer om at myndighetenes sikkerhetsstyrker vil åpne ild uten forvarsel.

– Sikkerhetsstyrkene jobber hardt. Den konstitusjonelle orden er grovt sett gjenopprettet i alle regioner, heter det i uttalelsen fredag.

Videre legger presidenten til at sikkerhetsoperasjonene vil fortsette frem «til den totale ødeleggelsen av opprørerne».

Frilansjournalisten Olga Tokariuk, som befinner seg i Kiev i Ukraina, kritiserer på Twitter presidentens ordre om å skyte uten forvarsel, og hevder at troppene har drept og såret en rekke tilfeldige og fredelige mennesker de siste dagene. Blant annet en sjåfør for en lokal TV-kanal Kasakhstan.

UD fraråder alle reiser til Kasakhstan

Det norske Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Kasakhstan som ikke er strengt nødvendige.

På grunn av den uforutsigbare situasjonen etter demonstrasjonene i landet, fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendig til hele Kasakhstan.

– Norske borgere i landet oppfordres til å holde seg i ro og å følge utviklingen i lokale og internasjonale medier, skriver regjeringen på sine nettsider.

Ria Novosti meldte torsdag kveld at det kunne høres skudd i Almaty, Kasakhstans største by. I videoer publisert av journalister i byen, kan man høre voldsomme skuddsalver.

Landet har de siste dagene vært preget av opptøyer og demonstrasjoner som er blitt slått hardt ned på av myndighetene. Titalls demonstranter og minst 18 politifolk skal være drept. Flere hundretalls skal være skadet.

Tokajev ba onsdag om hjelp fra en russisk-ledet militærallianse for å få kontroll på demonstrasjonene og opptøyene i landet. Styrkene fra CSTO-alliansen ble sendt til Kasakhstan etter kort tid.

En video fra det russiske forsvarsministeriet viser blant annet pansrede kjøretøyer som nå er på vei til nabolandet med transportfly, ifølge AFP.

FN og EU er blant dem som har uttrykt bekymring over situasjonen, og USAs utenriksminister Antony Blinken har i samtale med sin kasakhstanske motpart bedt om at det blir funnet en fredelig løsning på konflikten.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, har også advart russiske styrker mot å ta kontroll over Kasakhstans institusjoner.

– USA og resten av verden kommer til å følge med på ethvert menneskerettighetsbrudd, sa han torsdag.