Kampen mot Trump kan koste henne karrieren. Men Liz Cheney nekter å gi etter.

Hun var en av Donald Trumps aller mest lojale støttespillere. Det siste året har hun stått øverst på ekspresidentens hat-liste.

Mens partifellene glatter over opptøyene i fjor, har Liz Cheney gjort det til en kampsak å finne ut hva som skjedde. Her snakker hun med Harry Dunn fra Capitol Police.

Da mobben stormet Kongressen 6. januar i fjor, hadde Liz Cheney (55) grunn til å frykte for livet. Mobben kom rett fra demonstrasjonen der Donald Trump sa at nasjonen må kvitte seg med «denne verdens Liz Cheneyer».

For republikanske politikere er en slik uttalelse fra Trump noe nær en karrieremessig dødsdom.

Helt siden han tapte valget i november 2020, fortalte Trump tilhengerne sine at valget var blitt stjålet fra dem. At Joe Bidens seier var resultatet av storstilt valgjuks.

Kongresskvinnen Cheney var en av de sterkeste republikanske forsvarerne av demokratiet og av at de folkevalgte skulle godkjenne valgresultatet. Hun la ikke skjul på at hun mente presidenten løy.

I dagene etter stormingen av Kongressen var ikke Cheney den eneste republikaneren som tenkte slik. Mange av partifellene hennes fordømte den avtroppende presidenten for å ha oppfordret til vold.

Lederen i Senatet, Mitch McConnell, sa det ikke var tvil om at presidenten hadde det moralske ansvaret for å oppildne opprørerne.

Partiets leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sa:

– Presidenten har ansvaret for mobbens angrep på kongressen. Han skulle ha fordømt mobben med en gang han så hva som skjedde.

Da Huset vedtok at Trump skulle stilles for riksrett, stemte ti republikanere med demokratene. Cheney var en av dem.

Men det tok ikke lang tid før McCarthy og andre republikanere gikk kanossagang fra Washington D.C. til Trumps nye hjem i Mar-a-Lago, Florida. De fulgte med på meningsmålinger fra valgdistriktene sine. Det var lett å se at de neppe ble valgt igjen om de ikke sluttet fred med Trump.

Fakta Liz Cheney Liz Cheney (55) er datter av tidligere visepresident Dick Cheney. Utdannet advokat og ekspert på utenrikspolitikk. Født og oppvokst i Wyoming. I 2016 stilte hun i kongressvalget. På grunn av den lille befolkningen har Wyoming bare én representant. Hun er gift og har fem barn. Vis mer

Liz Cheney var lenge en politiker etter Donald Trumps smak, her er hun hos ham i Det ovale kontor.

To enslige utbrytere

Da Representantenes hus satte ned en komité for å granske hendelsene 6. januar, var det bare to republikanere som stilte opp.

Den ene var Cheney. Hun fikk følge av Adam Kinzinger fra Illinois.

Det var å be om bråk. For store deler av partiet fremstår det som et svik. Både i Senatet og Representantenes hus gikk republikanerne mot å etterforske Trumps rolle i opptøyene.

Presidenten raste mot «svikerne»:

– Liz Cheney er et bittert, forferdelig menneske.

– Hun har ingen personlighet eller noen gode sider som har med politikk å gjøre, eller med landet vårt.

– Hun er en krigshisser og familien hennes dyttet oss inn i den idiotiske og endeløse krigen i Midtøsten.

Dette er bare noe av det Donald Trump har sagt om Liz Cheney.

Han har også kalt henne en «psycho».

Partiet fulgte opp. McCarthy, som tidligere ga Trump det moralske ansvaret for stormingen, var med på å skyve henne ut av alle ledelsesposisjoner.

Liz Cheney og Adam Kinzinger er de to eneste republikanerne som tør å delta i granskingen av Trumps rolle 6. januar 2021. Det har kostet Kinzinger karrieren, Cheney må kjempe hardt for å beholde jobben.

Adam Kinzinger slapp lettere unna. Han har allerede varslet at han trekker seg fra politikken. Det utløste jubel fra Trumps leir.

Dick Cheney var visepresident for George Bush jr. i åtte år.

Tvers igjennom konservativ

Cheney (55) er den eneste fra Wyoming i Representantenes hus. Velgerne hennes er blant de mest konservative i USA. De sendte henne til Washington D.C. for å kjempe mot skatter og statlige inngrep i folks hverdag. Hun lovet dem å kjempe for retten til å bære våpen.

I fire år stemte Cheney trofast for Donald Trumps politikk. De få gangene hun brøt med presidenten, var i utenrikspolitikken.

Hun er fra en av Wyomings politiske dynastier. Faren, Dick Cheney, satt i kongressen i 10 år. Han var forsvarsminister for George H.W. Bush og visepresident for George W. Bush junior.

Datteren Liz fulgte faren. Mens han var visepresident, var hun del av den politiske ledelsen i utenriksdepartementet. Etter at hun ble valgt til kongressen i 2016, gjorde Cheney lynrask karriere i partiet. Etter to perioder var hun den tredje høyest rangerte republikaneren i Representantenes hus.

Under minnesamværet i Kongressbygningen torsdag, var det bare to profilerte republikanere til stede. Det var Liz og 80 år gamle Dick Cheney. Kinzinger skulle gjerne vært der, men var hjemme hos en fødende kone.

«Høstens viktigste valg»

Hjemme i Wyoming har Cheney fått kraftig kritikk. Det har vært store demonstrasjoner mot henne.

I november i fjor vedtok delstatens republikanske ledelse at de ikke lenger regner Cheney som medlem i partiet. Allikevel gir hun seg ikke. Medlemmene i Representantenes hus må gjenvelges annethvert år, og Cheney stiller til valg igjen i november.

Først må hun gjennom en vanskelig nominasjonskamp. For øyeblikket har hun fire utfordrere. På meningsmålingene leder Harriet Hageman. Hun er Trumps kandidat. I desember sa 38 prosent at de ville stemme Hageman. Bare 18 prosent støtter Cheney.

I 2020 fikk hun 69 prosent av stemmene.

Vanligvis er det slik i Wyoming at kandidaten som vinner den republikanske nominasjonen, kan begynne å pakke det han eller hun trenger i Washington D.C.

I år er det ikke like sikkert. Nettstedet Real Clear Politics skriver at Cheney kan velge å stille som uavhengig kandidat. Da må hun overbevise statens demokratiske velgere om at de bør stemme på henne og ikke sin egen kandidat. Hun vil neppe løpe fra de konservative prinsippene sine. Men demokratene kan for en gangs skyld oppleve at republikanernes kandidat taper.

Det er også verdt å merke seg at hun tapte mot et knapt flertall da partiets sentralstyre vedtok å ikke regne henne som medlem. Kanskje har hun større støtte enn demonstrasjonene tyder på.

Selv sier Cheney at kongressvalget i Wyoming blir årets viktigste. Velgerne må ta stilling til om de vil bryte med «Trumps kult».

CNN skriver at hun samler støtte fra «gammeldagse» republikanere, farens støttespillere og andre som er opptatt av lave skatter og kamp mot en mektig stat. Hun samler også inn mye penger til valgkampen. Det er verdt å merke seg at senatorene Mitch McConnell og Lindsey Graham har deltatt. Begge blir regnet som støttespillere for Trump.

Dersom partiet løsriver seg fra den tidligere presidentens grep og søker tilbake til sin gamle identitet, kan Liz Cheney være godt posisjonert for større oppgaver.