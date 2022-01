Krisen i Afghanistan forverres. Nå har Taliban innført en ny form for penger.

Talibans regjering får ikke bistand direkte fra FN. Den nye formen for betaling skaper tvil for om den planen fungerer.

En FN-arbeider frakter bistand til et hjelpesenter utenfor Kabul i oktober 2021.

15. jan. 2022 07:12 Sist oppdatert nå nettopp

Det er en sannhet som er godtatt av de fleste, at om du er sjef, må du betale dem som jobber for deg. Hvis ikke, vil du ha mangel på arbeidskraft. Mange tar det for gitt at betalingen skjer i form av penger og månedlige lønnsslipper.

Men hva om alle pengene dine forsvinner? Hvordan får du da folk til å møte opp til jobb hver morgen?

Det spørsmålet har Taliban-regjeringen i Afghanistan blitt nødt til å stille seg etter at de tok makten i landet. De siste månedene har de ekstreme islamistenes liste av problemer vokst.

IS fortsetter å gjennomføre terrorangrep. Taliban har ikke penger til å betale arbeidere. Millioner av mennesker sulter.

Nå håper de at en ny ordning vil løse to av problemene på én gang.