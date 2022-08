Kina: Militærøvelsene rundt Taiwan fortsetter

Kinas militærøvelser fortsatte i området rundt Taiwan mandag, opplyser kinesiske myndigheter. Det var ventet at øvelsene skulle avsluttes søndag.

En kinesisk soldat følger med på bevegelsene til Taiwans sjøforsvar unnder en øvelse 5. august. Fregatten «Lan Yang» ses i bakgrunnen.

– Folkets frigjøringshær fortsatte å gjennomføre praktiske øvelser og trening i havet og luftrommet rundt øya Taiwan, med fokus på å organisere antiubåt- og sjøangrepsoperasjoner, heter det i en uttalelse fra det kinesiske militæret.

Folkets frigjøringshær er navnet på Kinas militære styrker.

Kina har i løpet av uken blant annet utplassert jagerfly, krigsskip og ballistiske missiler i farvannene utenfor Taiwan, som en del av Kinas største militærøvelser noensinne.

Bakteppet er den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosis besøk til Taiwan. Kina har reagert kraftig på besøket og mener det er provokasjon fra USA. Årsaken er at kineserne regner Taiwan som en del av sitt territorium.

Øystein Tunsjø er professor ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole. Han tror det bare et tidsspørsmål før det blir krig.

– Jeg tror det blir en krig før eller senere. Grunnen til det er at dette er et suverenitetsspørsmål for Kina. Det er sterke nasjonalistiske krefter i Kina, og de har uttalt at det å gjenerobre Taiwan for Kina er en del av målsettingen til regimet, sa Tunsjø til NTB da Pelosi besøkte Taiwan.

Dersom det ender med en krig om Taiwan, vil USA kunne bli innblandet. Landet har lovet Taiwan støtte, men bare dersom det er en konflikt øystaten selv ikke har forårsaket. Dersom Kina vil forsøke å ta Taiwan med militærmakt, vil USA trolig forsøke å stanse dette.