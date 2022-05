Onsdag søker Finland og Sverige om Nato-medlemskap

Krigen i Ukraina har snudd opp ned på Finland og Sveriges sikkerhetspolitikk. Nå kan de bli tatt opp i Nato.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson har besøk av Finlands president Sauli Niinistö tirsdag og onsdag. Onsdag søker landene Nato-medlemskap – sammen.

10 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

For bare måneder siden var det sett på som utenkelig. Men nå skjer det: Sverige søker medlemskap i Nato. Det gjør de sammen med Finland.

Meldingen kommer tirsdag ettermiddag. Sveriges statsminister Magdalena Andersson har nemlig besøk av Finlands president Sauli Niinistö.

– Vi går hånd i hånd under hele prosessen, sier Andersson.

Bakteppet er Russlands angrepskrig mot Ukraina. Både Sverige og Finland deler, som Norge, grense med Russland.

Deler grense med Russland

Statsministeren snakket om den tette relasjonen til Finland: Historie, tradisjoner og kultur.

– Nå er det tydelig for veldig mange at også sikkerheten vår er nært knyttet sammen, sier hun.

De to landene har svært tett samarbeid. Men de står ikke alene. Selv om de ikke er Nato-medlemmer fra før, har de tett samarbeid med alliansen. De er med på øvelser med Nato-land, utveksler informasjon og analyser med dem og har deltatt i Nato-operasjoner.

Møter Joe Biden

Nå kan de bli medlemmer. Først må Natos 30 medlemsland si ja. Nei fra ett er nok til å holde dem utenfor.

Nato-leder Jens Stoltenberg tar imot søknadene med åpne armer. Torsdag reiser Andersson og Niinistö til Det hvite hus for å møte USA-president Joe Biden.

Fra før har de snakket med både Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Norge og Danmark.

– De har gitt tydelige forsikringer om at de vil støtte oss i prosessen, sier Andersson.

Tyrkia kan si nei

Ett land som har vært skeptisk til å ta dem inn, er Tyrkia. Det har president Recep Tayyip Erdogan sagt klart fra om. Tyrkia møtte Sverige og Finland til samtaler i Berlin lørdag.

Sverige er et fristed for terrorstemplede kurdiske organisasjoner som PKK og YPG, mener Erdogan.

Nå går Sveriges statsminister i rette med anklagene.

– Vi står bak kampen mot alle former for terrorisme, sier Andersson.

– Det samarbeidet kan bli et nytt og viktig element i vår bilaterale relasjon, sier hun.

Nøyaktig hva Tyrkia kommer til å gjøre, er fortsatt i det blå. Tyrkia vil ikke stenge døren for Sverige og Finland i Nato, har en talsperson for Erdogan sagt. Men mandag var ordlyden at Erdogan vil si nei.

– Sørger for Nord-Europas sikkerhet

Niinistö sier Nato-søknaden er en historisk stor beslutning.

– En triumf for det finske demokratiet, sier han.

Finlands Riksdag stemte tirsdag om Finland skal søke Nato-medlemskap. Bare 8 av parlamentets 200 medlemmer sa nei.

– De fem nordiske landene sørger for Nord-Europas sikkerhet, sier Niinistö.