14. august ble Haiti rammet av et kraftig jordskjelv. Nå prøver tusenvis av flyktninger fra landet å krysse grensen til USA.

Flyktninger står under broen som skiller USA og Mexico.

Politisk kaos, koronaviruset og naturkatastrofer har sendt tusenvis av mennesker på flukt fra Haiti. Mange håper nå på et bedre liv i USA.

Så langt har mer enn 2200 mennesker mistet livet i naturkatastrofen som rammet Haiti 14. august. Landet ble rammet av et jordskjelv med styrke på 7,2.

Over 100.000 boliger og rundt 900 skoler er blitt ødelagt.

En drøy måned etter jordskjelvet befinner øystaten i Karibia seg nå på randen av en humanitær katastrofe. 650.000 mennesker, blant dem 26.000 barn, er fortsatt i akutt nød og trenger humanitær hjelp.

Det opplyste en FN-sekretær til nyhetsbyrået AP torsdag.

Som om ikke det var nok: Samtidig er det politisk kaos i landet.

Bakgrunnen er drapet på president Jovenel Moïse i juli. Den 53 år gamle presidenten ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn, som tok seg inn i hans egen bolig.

Tirsdag denne uken ble nåværende statsminister Ariel Henry siktet for å ha medvirket til drapet på presidenten.

Den kaotiske situasjonen har sendt tusenvis av haitiere ut på flukt de siste månedene.

Flyktninger bruker en demning til å krysse grensen mellom USA og Mexico, med vann til knærne.

Flere tusen sover under en bro

Mange av dem forsøker nå å krysse grensen til USA. Den siste uken har tusenvis av flyktninger samlet seg i en midlertidig leir ved Del Rio i Texas, på grensen mellom USA og Mexico.

Flere tusen mennesker sover nå under en bro som skiller de to landene. Amerikanske myndigheter beskriver situasjonen som svært alvorlig. De har styrket bemanningen ved grenseovergangen, mens grensepatruljen deler ut vann, håndklær og pledd til flyktningene, ifølge Reuters.

Men de venter, har flyktningene tilgang til 22 mobile toaletter. Det meste av maten de spiser, er kjøpt i Mexico og fraktet over elven Rio Grande til USA. Trafikken går frem og tilbake mellom de to landene.

Nettene for flyktningene i Del Rio preges av flomlys, overvåkingskameraer og bevæpnede grensevakter.

Lokale myndigheter anslår at leiren for øyeblikket rommer 12.000 mennesker og flere ventes i dagene som kommer.

De fleste kommer fra Haiti, men også mennesker fra land som Cuba, Venezuela og Nicaragua samler seg i leiren.

Det meldes videre om provisoriske leirer og svære søppelhauger i grenseområdet. Lokale myndigheter opplyser også om at minst to kvinner skal ha født i leiren, ifølge AP.

Flyktninger krysser grensen til USA over Rio Grande.

Jon Anfinsen, leder for grensekontrollen i Del Rio-området, kaller situasjonen et «logistisk mareritt».

– Vi streber for å bringe inn ressurser fra hele landet. Men de kommer ikke hit med det første. Akkurat nå forsøker vi bare å holde hodet over vann, sier han til The Washington Post.

Anfinsen opplyser til avisen at de prioriterer å hjelpe barnefamilier.

Ordfører i Del Rio, Bruno Lazono (D), beskriver leiren som en «favela som er blitt etablert over natten, full av nødlidende mennesker».

Utfordring for Biden

Den akutte situasjonen på grensen skaper også hodebry for Biden-administrasjonen. Da Biden tiltrådte som president i januar, tok han til orde for en mer åpen og «human» tilnærming til flyktningpolitikken enn sin forgjenger Donald Trump.

Selv om Biden gjorde flere endringer i innvandringspolitikken tidlig i sitt presidentskap, videreførte han Trumps juridiske pandemitiltak som gjorde det mulig for amerikanske myndigheter å returnere de fleste flyktningene som ble stoppet på grensen til hjemlandene sine.

Flyktningbølgen langs grensen har ikke gått upåaktet hen hos politiske motstandere. Den republikanske politikeren Ted Cruz, som representerer Texas i Senatet, er blant dem som kritiserer presidenten.

Fra 55 til 7580

Leiren fylles ikke bare av dem som ble rammet av jordskjelvet i august. Mange av haitierne som nå befinner seg i Del Rio, forlot hjemlandet etter det katastrofale jordskjelvet i 2010.

Folk dro fra Haiti til jobbmulighetene i Sør-Amerika før de olympiske lekene i Rio i 2016. Da disse mulighetene ikke lenger var der, startet mange den farlige reisen mot et bedre liv i USA.

Det merkes nå.

Amerikanske myndigheter stoppet haitiere på vei over grensen hele 7580 ganger i august. Til sammenligning ble det stoppet 55 mennesker samme måned i fjor.

Det har også vært stor økning i flyktninger fra Ecuador, Venezuela og andre nasjoner som tradisjonelt sett ikke har bidratt til flyktningstrømmen mot USA i nevneverdig grad, skriver AP.

Nå planlegger Biden-administrasjonen å fly flere av flyktningene til andre deler av grensen, hvor pågangen ikke er like stor som i Del Rio. Dette for å få fortgang i prosesseringen av flyktningene.

Videre skal det på mandag starte flyvninger for å frakte haitiere tilbake til hjemlandet. Dette håper Biden-administrasjonen skal hindre flere flyktninger fra å forsøke å krysse grensen.