Ut og reise? Her er reglene du må følge

Her er reglene som gjelder pr. nå ved reise til og fra land som er populære mål for nordmenn på tur.

Flyselskapene opplever allerede en kraftig økning i antall nordmenn som vil ut på tur.

25. sep. 2021 14:42 Sist oppdatert nå nettopp

Reglene for innreise til Norge fra disse landene gjelder for nordmenn og andre som er bosatt her. Det kan gjelde andre regler for andre.

Hvis du er fullvaksinert eller har hatt Covid, kan du etter klokken 16 lørdag fritt reise hjem til Norge igjen uansett hvilket land du har vært i.