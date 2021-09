California-guvernøren overlevde dramatisk avstemning. Vaksinetilhengerne vant.

California-guvernør Gavin Newsom ligger an til å overleve tilbakekallingsvalget i delstaten, viser opptellingen så langt.

Velgerne i California vil beholde guvernøren sin. Samtidig sendte de et kraftig signal til vaksinemotstandere.

Nå nettopp

Tirsdag gikk velgerne til urnene for å stemme over om demokraten Gavin Newsom skulle kastes som guvernør. Blant de 46 motkandidatene ble den konservative radioverten Larry Elder regnet som den mest seriøse utfordreren.

Allerede mandag hevdet Elder at det var storstilt valgfusk. Flere aviser skrev at han har lært av Donald Trumps praksis.

Onsdag morgen norsk tid var det klart at Newsom vant med rundt 60 prosent av stemmene.

Brøt egne vaksinetiltak

I California kan velgerne kreve nyvalg. Kravet er at 12 prosent av dem skriver under på et opprop. Delstatens republikanere begynte å jobbe med en slik folkeaksjon allerede før koronapandemien ble en stor sak.

Lenge jobbet de i motbakke. Men i november i fjor dukket det opp bilder av guvernør Newsom på en luksusrestaurant med lobbyister. De satt trangt, og han hadde ikke munnbind. Dette var stikk i strid med reglene han selv innførte for å begrense pandemien.

Da klarte motstanderne hans å samle de nødvendige 1,5 millioner underskriftene.

John Cox bidro til at valget fikk et preg av sirkus.

Bjørn og vaksinemotstand

I vanlige valg har partiene nominasjonsvalg. Det er ikke nødvendig i slike ekstravalg. Dermed stilte 46 kandidater. Én av dem var John Cox. Han har stilt til forskjellige valg siden 1970-tallet. I år reiste han rundt med en stor brunbjørn for å få oppmerksomhet.

Cox kom langt bak, som han pleier.

Velgerne må svare på to spørsmål i slike ekstravalg. Det første er om guvernøren skal kastes. Det andre om hvem som eventuelt bør erstatte ham.

I 2003 ble republikaneren Arnold Schwarzenegger guvernør etter et tilsvarende valg.

Republikaneren Larry Elder kom langt bak.

Folkeavstemning om vaksinetiltak

Newsoms viktigste utfordrer var den sterkt konservative radioverten Larry Elder. Han markerte seg med motstand mot delstatsregjeringens pandemitiltak.

Munnbindtvang, pålagte karantener og obligatorisk vaksine for enkelte offentlig ansatte ble en hovedsak i valgkampen. For butikker, restauranter og andre næringsdrivende har tiltakene vært en stor belastning.

Over hele USA har denne typen tvang blitt en stor politisk sak. Republikanske politikere og konservative medier driver kampanje mot president Joe Bidens mest inngripende tiltak.

Slik ble valget også en folkeavstemning om myndighetenes koronatiltak. California er en av de amerikanske statene med høyest vaksinasjonsgrad og lavest smitte.

Newsom måtte ut i en ekstra valgkamp etter at han brøt egne regler. Allikevel gjorde han kampen for inngripende pandemitiltak til en hovedsak, og vant stort.

Vant stort

Strategien lyktes. Prognosen tyder på at rundt 64 prosent av velgerne sa «nei» til å kaste guvernøren.

I 2018 vant han valget med 62 prosent, og det ble beskrevet som et valgskred.

– Vi sa ja til vitenskapen. Vi sa ja til vaksiner. Vi sa ja til å få en slutt på pandemien, sa Newsom da opptellingen viste hvilken vei det gikk.

Han føyde til at velgernes «ja» også gjaldt kvinners rettigheter, mangfold og mye annet demokratiske politikere kjemper for.

Signal om fremtiden

For demokratene var avstemningen viktig. Både president Joe Biden og visepresident Kamala Harris hjalp Newsom i valgkampen.

Neste år er det mellomvalg i USA. Alle medlemmene i Representantenes hus står på valg. Det samme gjelder 34 av de 100 senatorene.

California er riktignok en av de mest progressive delstatene. Allikevel ble det ekstraordinære valget sett på som et forhåndsvarsel om hvordan velgerne tenker før mellomvalget.

Et nederlag ville vært dramatisk for presidentens parti. Den overbevisende seieren kan være et signal om at velgerne også støtter presidentens koronatiltak.