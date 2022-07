To britiske statsråder trekker seg i protest mot Boris Johnson

Finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid trekker seg fra regjeringen i Storbritannia. I oppsigelsesbrevene kommer de med sterk kritikk mot statsministeren.

Storbritannias finansminister Rishi Sunak (i bakgrunnen) trekker seg fra regjeringen i protest mot statsminister Boris Johnson.

5. juli 2022 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Begge ministrene delte sine oppsigelsesbrev på Twitter, tirsdag kveld.

Helseminister Javid sier han har meldt fra om sin oppsigelse til statsminister Boris Johnson.

– Det har vært et enormt privilegium å ha denne rollen. Likevel kan jeg ikke fortsette med god samvittighet, skriver han.

I oppsigelsesbrevet utdyper han:

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit.

Storbritannias helseminister Sajid Javid forlater regjeringen og sier at han har mistet tilliten til statsminister Boris Johnson.

Finansminister Rishi Sunak viste også sin misnøye mot Johnson på Twitter.

– Innbyggerne forventer med rette at det blir styrt på skikkelig vis, kompetent og seriøst, tvitret han.

– Jeg mener folket er klare for å høre sannheten. Vårt folk er smarte nok til å skjønne at hvis noe er for godt til å være sant, så er det som regel det. De trenger å vite at dersom det finnes en vei til en bedre fremtid, så er den på ingen måte enkel, fortsatter Sunak.

Serie med skandaler

Johnson og det konservative regjeringspartiet har det siste året vært gjenstand for en rekke skandaler.

De to statsrådene kunngjorde sin avgang kort tid etter at Johnson ble tvunget til å beklage håndteringen av skandalen rund torypolitikeren Chris Pincher, som i forrige uke ble suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Johnson innrømmet tirsdag å ha glemt at han alt i 2019 var blitt fortalt om anklagene mot Pincher, som ble regnet som en av hans nære politiske allierte.

Nylig måtte det også avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Det har også stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående torypolitikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner.

Mistillit

Partygate førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe i parlamentet, som Johnson overlevde på hengende håret.

211 av partiets parlamentsmedlemmer stemte for Johnson, mens 148 stemte mot. For å bli sittende trengte han støtte fra 180 medlemmer.

Johnsen er beskyttet mot et nytt mistillitsforslag i et år, etter å ha gått fri i avstemningen. Flere parlamentsmedlemmer fra det konservative partiet, ønsker imidlertid å utfordre regelen, skriver BBC.

Opposisjonsleder – I ferd med å kollapse

Opposisjonsleder Keir Starmer var kjapt ute med å kommentere hendelsen.

– Det er tydelig at regjeringen er i ferd med å kollapse, sier Labour-toppen i en uttalelse, ifølge BBC.

Starmer sier ministrene som nå går av, har vært «medskyldige» i å la statsministeren vanære posten.

– De har vært en heiagjeng gjennom hele denne tragiske sagaen, sier han.

Bare et regjeringsskifte kan bedre situasjonen, mener opposisjonslederen.

Krass kritikk mot Johnsen

I oppsigelsesbrevet går helseministeren hardt ut mot Johnsens lederstil og egnethet som leder.

– Jeg er en naturlig lagspiller, men det britiske folket fortjener også rettmessig integritet fra sin regjering. Tonen du setter som leder, og verdiene du står for, reflekterer også over på dine kolleger, partiet og i siste instans også nasjonen. Konservative på sitt beste, blir sett på som hardtarbeidende beslutningstagere, styrt av sterke verdier. Vi har ikke nødvendigvis alltid vært så populære, men vi har alltid vært habile når vi handler i nasjonens interesse, skriver han.

Javid viser videre til mistillitsforslaget, som han omtaler som ydmykende for partiet.

Det fullstendige brevet er publisert på Javids twitterkonto: