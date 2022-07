Store protester fra nederlandske bønder. De frykter for levebrødet.

Bøndene mener planene om store kutt i klimagassutslipp vil drepe landbruket.

Flere steder i landet blokkerer traktorer inngangene til butikkers distribusjonssentre.

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

De siste ukene har rundt 40.000 nederlandske bønder tatt til gatene flere steder i landet.

Mandag kveld tok politiet i bruk tåregass for å bryte opp en demonstrasjon i Heerenveen. Det skriver Dutchnews. På landsbasis ble det skrevet flere hundre bøter og gjort flere arrestasjoner.

Mandag meldte også landets fiskere seg på. De blokkerte flere havner for å vise støtte til bøndene. Blokaden forårsaket store forsinkelser, skriver Al Jazeera.

Protestene fortsatte i flere byer tirsdag. Til De Telegraaf meldte politiet at det ble løsnet skudd under demonstrasjonen i Heerenveen. Ingen skal være skadet.

Dette skjedde da enkelte demonstranter forsøkte å kjøre inn i politiets tjenestebiler på stedet. Politiet så seg derfor nødt til å løsne varselskudd. Tre demonstranter skal være arrestert etter hendelsen.

Blokaden av en vindebro over prinsesse-Magriet-kanalen hindrer all skipstrafikk fra å passere.

Dette er årsaken til demonstrasjonene

Regjeringen mener utslippene av nitrogen og ammoniakk må kuttes med 50 prosent på landsbasis innen 2030.

De nye kravene er resultatet av at den øverste domstolen i landet i 2019 slo fast at myndighetene ikke gjorde nok for å få ned utslippene av klimagasser.

I områder som ligger nær verneverdige naturområder må utslippene kuttes med mer enn 70 prosent.

Det rammer landets bønder hardt. Klimaplanen gjør at mange bønder nå frykter for levebrødet sitt. Ifølge regjeringens egne anslag må den gjennomsnittlige bonden kutte utslippene sine med 40 prosent. Det betyr at mange bønder må redusere antall husdyr, eller legge ned driften.

Siden andre halvdel av juni har bøndene protestert mot planen.

forrige









fullskjerm neste Rundt 25 traktorer parkert utenfor en matvarekjedes distribusjonssenter i Zaandam, mandag denne uken. 1 av 4 Foto: Peter Dejong / AP

Vil «lamme» landet

Nederland er blant verdens største eksportører av landbruksvarer og en av utslippsverstingene i Europa.

Landbruket står for en betydelig del av disse utslippene. Både dyr, enkelte typer dyrefôr og gjødsel er kilder til forurensing.

De siste ukene har bøndene blokkert veier, kanaler og broer. De har satt fyr på høystakker, blokkert inngangene til butikkers varelagre og arrangert «kjør sakte»-aksjoner, blant annet i landets politiske hovedstad, Haag.

Dette gjør de for å oppnå et uttalt mål om å «lamme hele landet», ifølge Al Jazeera.

Politiet har sagt at de vil gripe inn dersom demonstrantene forsøker å blokkere veiene til hovedflyplassen Schiphol, like utenfor Amsterdam. Enn så lenge går trafikken til og fra flyplassen som normalt.