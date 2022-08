Apotekkjeder dømt til å betale gigantbeløp for å ha bidratt til opioid-skandalen i USA

Produsentene har allerede måttet betale milliarderstatninger etter opioid-skandalen i USA. Nå kommer regningen for apotekene.

Apotekkjedene CVS/pharmacy, Walmart og Walgreens er dømt til å betale 650 millioner dollar til to fylker i Ohio.

Millioner av amerikanere er blitt avhengig av sterke smertestillende tabletter. 500.000 mennesker er i løpet av de siste 20 årene døde etter overdosedødsfall, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

Det er regnet som en av de største medisinske skandalene i amerikansk historie.

For legemiddelfirmaene visste at produktene deres var sterkt vanedannende og gjorde stor skade. Drevet av grådighet forsøkte de å selge så mange piller som mulig. For det er de blitt dømt til å betale hundrevis av milliarder kroner i erstatning.

Nå er apotekerkjedene for første gang dømt for medvirkning til skandalen.

Tre store apotekkjeder, CVS, Walmart og Walgreens, må ut med til sammen 650 millioner dollar (over 6 milliarder kroner) til to counties (fylker) i Ohio.

Kjedene har med vitende og vilje solgte de smertestillende opioid-tablettene lenge etter at det var dokumentert at de var sterkt vanedannende og førte til en rekke overdosedødsfall. Det slår den føderale dommeren Dan Polster i Cleveland fast i sin dom.

Pengene skal dekke utgiftene som fylkene Lake og Trumbull har hatt med å behandle personer som er blitt opioid-avhengige, skriver Reuters.

Nå kan en brottsjø av søksmål komme fra fylker over hele USA – mot apotekene.

Føderale agenter slår til mot et apotek i Florida som er mistenkt for å drive ulovlig salg av smertestillende tabletter. Mange opioid-avhengige tyr til slike «pill mills».

– Bevisst og hensynsløst

I en 76 sider lang dom slutter dommeren seg i all hovedsak til anførslene fra de to fylkene. Fylkene har hevdet at Walgreens, CVS og Walmart bevisst og hensynsløst solgte reseptbelagte smertestillende tabletter på et tidspunkt da skadeomfanget var kjent.

Apotekene er dømt til å betale Trumbull fylke 344,4 millioner dollar i løpet av de neste 15 årene. Til Lake fylke skal selskapene betales 306,2 millioner dollar. Kjedene må også ut med 86,7 millioner dollar til opprettelsen et fond for bekjempelse av skadevirkningene av opioid-misbruket. Fondet skal styres av en rettsoppnevnt administrator.

Ifølge dommen må apotekene også iverksette rutiner og prosedyrer for å hindre overforbruk av opioider fremover.

Opioid-tabletter, her eksemplifisert med OxyContin-tabletter.

Dommen kommer etter at en jury i Cleveland i november i fjor konkluderte med at apotekene må bære et betydelig ansvar for opioid-skandalen, skriver nettstedet cleveland.com.

Tidligere i år administrerte Polster en fem dager lang høring der eksperter vitnet om hvor mye penger epidemien kostet begge fylkene.

Apotekkjedene anker

Talspersoner for apotekene har gjort det klart at alle tre selskaper vil anke avgjørelsen.

– Vi er skuffet over utfallet, sier Fraser Engleman, talsperson for Walgreens.

– Juryens avgjørelse i fjor høst var ikke i overensstemmelse hverken med faktum i saken eller med jusen. Det er heller ikke rettens avgjørelse i dag, sier Engleman.

Legemiddelgiganten Johnson & Johnson erkjente ansvar for opioid-skandalen og inngikk et nasjonalt forlik på 26 milliarder dollar.

Ifølge Reuters er mer 3300 opioid-søksmål blitt fremmet nasjonalt mot legemiddelprodusenter, distributører og apotekkjeder.

Det har resultert i flere landsomfattende forlik med legemiddelselskapet og distributører.

Johnson & Johnson inngikk et forlik på 26 milliarder dollar. Legemiddelselskapet AbbVie gikk med på et forlik på 2,37 milliarder dollar. Rett før jul i fjor inngikk Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et forlik på 4,25 milliarder dollar.