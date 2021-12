Putin nekter for at soldatene er russiske. Derfor vakte en russisk dom oppsikt.

Putin kommer med så tøffe krav til USA og Nato og at det ikke er mulig å innfri dem. Han ber om å reversere den sikkerhetspolitiske utviklingen i Europa de siste tre tiårene.

President Vladimir Putin i samtale med forsvarssjef Valerij Gerasimov.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

9 minutter siden

Det er sjelden at tørre referater fra domstoler vekker oppsikt. En fersk dom fra distriktsretten i Rostov sør i Russland slo ned som en bombe.

Bakgrunnen er at russiske soldater invaderte den ukrainske halvøya Krim i 2014. Soldatene var maskerte og hadde uniformer uten kjennemerker. Putin benektet at de var russiske, og han hevdet at de var lokale selvforsvarsgrupper. Det var ikke sant.

Senere innrømmet Putin at han hadde gitt ordre flere uker tidligere om å ta halvøya, som Russland annekterte i mars 2014.

Like etter brøt det ut en krig øst i Ukraina. Hele tiden har Putin påstått at Russland ikke har soldater der. Nå har en russisk domstol dokumentert at presidenten trolig ikke snakker sant.