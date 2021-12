Smittetallene i Europa har eksplodert i romjulen. En rekke land vil starte 2022 med nye smittetopper.

I løpet av 24 timer ble 208.000 registrert smittet i Frankrike. Det er det meste på ett døgn i Europa gjennom pandemien. Og de er langt fra det eneste landet med rekordhøy smitte.

Familier gikk på skøyter med munnbind i Paris sentrum onsdag 29. desember.

31. des. 2021 10:33 Sist oppdatert 10 minutter siden

Europa rundt tikker meldingene inn om smittetall man ikke har sett før under pandemien.

Ifølge tall fra WHO ble det 29. desember registrert 672.849 smittede på kontinentet. Det utgjør nesten halvparten av de smittede verden over. Og grafen peker rett til værs.

På torsdag ble det registrert nesten 127.000 nye smittetilfeller på et døgn, det høyeste døgntallet i landet så langt i pandemien. Fredag ble det klart at omikron var blitt den dominerende korona-varianten i Frankrike.

Mest sannsynlig har Europa nå passert 100 millioner smittede i løpet av hele pandemien.

Torsdag passerte verden for første gang én million nye tilfeller i døgnet, viser tall fra AFP. De siste sju dagene er det registrert over 7,3 millioner smittetilfeller globalt.

Samtidg er antallet som dør nå lavere enn tidligere i pandemien. Dette henger sammen med at mange nå er vaksinert. 30. desember ble det registrert 7100 koronarelaterte dødsfall internasjonalt, viser tall fra Worldometer, som aggregerer data om pandemien.

For ett år siden var dette tallet over dobbelt så høyt.

13 land med rekord

Mer enn en fjerdedel av de smittede finner man altså i Frankrike.

Helseministeren i landet, Oliver Veran, beskriver situasjonen som en tsunami av positive. Hvert sekund registreres to nye tilfeller av covid i Frankrike.

I store deler av Europa meldes det nå om smittetopper. Spesielt landene i Vest-Europa melder om nye rekorder. Dette ses i sammenheng med omikron-varianten, som er mer smittsom enn tidligere varianter av koronaviruset.

Ifølge Reuters er nå hele 13 land inne i en rekordhøy smittebølge. De ser på hvor mange smittede det har vært de siste syv dagene i gjennomsnitt.

De 13 landene er:

Frankrike

Storbritannia

Island

Irland

Portugal

Spania

Monaco

Danmark

Italia

Malta

Montenegro

Hellas

Også Sverige har de siste dagene hatt en markant økning i antallet bekreftet smittede. Onsdag registrerte svenske helsemyndigheter over 10.800 nye smittetilfeller. Det er tall som overgår de verste prognose til det svenske folkehelseinstituttet, skriver Svenska Dagbladet.

Det er fremdeles usikkerhet rundt hvorvidt Omikron-varianten gir mildere sykdomsforløp enn tidligere virusmutasjoner. Helsemyndighetene mener at varianten er mer motstandsdyktig mot vaksiner. Kombinert med mer smittsomhet gjør dette at risikoen for store smittebølger øker.

Fra fredag 31. desember innfører Paris påbud om å bruke munnbind utendørs.

Mangler tester i Storbritannia

Samtidig som smitten stiger, øker også behovet for covidtester. Denne uken meldte britiske helsemyndigheter at både PCR og hjemmetester kunne bli utilgjengelige, grunnet eksepsjonelt høyt smittetrykk.

Det bekymrer forskere før nyttårshelgen, hvor mange blir bedt om å teste seg før eventuelle festligheter. Ravi Gupta, forsker ved Universitetet i Cambridge, sier til Sky News at han er svært bekymret over begrenset testkapasitet.

– Sannsynligheten er høy for at enkelte vil være positive på nyttårsfest, selv om de testet negativt 24 timer tidligere, sier Gupta.

Regelen i Storbritannia er nå at personer kan teste seg ut av karantene etter syv dager, istedenfor ti, mot at de tester negativt to ganger med 24-timers mellomrom. Samtidig ber myndighetene folk om å ta boosterdose.

– 90 prosent av intensivpasientene på britiske sykehus er uten den tredje dosen av vaksine, uttalte statsminister Boris Johnson i et pressetreff onsdag.

– Dersom du ikke er vaksinert, er sannsynligheten åtte ganger høyere for at du havner på sykehus. Det å ta vaksinen er en bra og viktig ting å gjøre, sa Johnson.

Plakater som oppfordrer folk til å ta boosterdose er hengt opp i London.

Avlyser nyttårsfeiringer

Paris, London og Berlin har kansellert planlagte nyttårsfeiringer, mens Madrid vil feire det nye året på Puerta del Sol med begrensede plasser.

Italia har stengt nattklubber og avlyst utendørs arrangementer. I Hellas har greske myndigheter besluttet at ingen utesteder får spille musikk på nyttårsaften, melder Euronews. Landet hadde 22.000 påviste tilfeller av covid torsdag, mer enn dobbelt så mange som dagen før.