Østerrike er første demokrati med vaksinetvang. Grepet strammes i flere land. Det gjør motstanderne rasende.

Mandag går Østerrike i lockdown. Fra februar tvinges alle til vaksine. Det vil ikke disse demonstrantene i Wien ha noe av. De demonstrerte lørdag.

Alle østerrikere må vaksinere seg. Motstandere demonstrerer nå i flere europeiske land.

6 minutter siden

«Motstand!» «Motstand!» gjallet ropene fra minst 40.000 sinte østerrikere som marsjerte taktfast gjennom sentrum i hovedstaden Wien lørdag.

Hvorfor de var så sinte?

Fordi regjeringen fredag bestemte at koronavaksinen blir obligatorisk i hele Østerrike fra februar.

Og allerede mandag 22. november stenges landet i full lockdown i 20 dager.

Østerrike blir dermed Europas første land – og verdens første demokrati – som tvinger vaksinen på innbyggere som ikke ønsker vaksine.

– Vi har ikke klart å få nok uvaksinerte folk til å vaksinere seg, sa Alexander Schallenberg på fredag.

Kansleren har bare hatt jobben i én måned, men trapper nå opp landets vaksinestrategi radikalt.

De inngripende tiltakene kommer fordi sykehusenes intensivavdelinger skal være i ferd med å kollapse av kritisk koronasyke.

– Et folkemord!

To unge, rasende demonstranter i Wien var lørdag mer bekymret for det de mener er en farlig vaksine. De sparte ikke på kruttet:

– Det er helt forferdelig. Stadig flere unge dør av vaksineskader! Her foregår det rett og slett et folkemord, og nesten ingen legger merke til det, sa de to anonyme kvinnene til avisen Der Standard lørdag.

«Kontrollere grensene, ikke folket», sto det på et av bannerne i Wien lørdag. På forhånd hadde høyreekstreme oppfordret til å demonstrere mot koronatiltakene.

Også høyreekstreme deltagere

Mange mener at det reelle antall demonstranter i Wien var på 100.000 demonstranter, ikke «bare» 40.000, som politiet rapporterte. Det nydannede antivaksine-partiet MFG var i alle fall til stede. Det var også det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ), Østerrikes tredje største parti. De hadde oppfordret til demonstrasjoner.

Både pepperspray, arrestasjoner og 1300 politibetjenter ble tatt i bruk for å få kontroll, innrømmer politiet:

65 prosent av ni millioner østerrikere har vaksinert seg. Det er relativt få i europeisk målestokk, skriver nettstedet Politico.

Martin McKee, professor i folkehelse fra London School of Hygiene & Tropical Medicine, mener tiltakene er riktig løsning:

– Regjeringen gjør dette svært motvillig, men kansleren har få andre valg. Hvis noen har en bedre idé, må de si fra, sier han til Politico.

Klemmere mot koronatiltak i Amsterdam lørdag.

Nederlandsk ordfører: «En voldsorgie»

Også i Nederland har koronaprotester endt i knallharde konfrontasjoner. Gjennom hele helgen har politi og unge demonstranter støtt mot hverandre. Fredag ble 50 personer pågrepet i Rotterdam, halvparten mindreårige. Fire personer havnet på sykehus med skuddskader etter at politiet skjøt.

Bråket førte til oppfordringer i sosiale medier om å ta til gatene. Ergo dundret bråket videre lørdag, både i Haag, Rotterdam og andre byer. En ambulanse fikk et vindu knust av en stein, demonstranter kastet fyrverkeri, tente på sykler og ramponerte trafikkskilt, ifølge NTB.

Ordføreren i Rotterdam kaller fredagens opprør en «voldsorgie». Saken skal nå etterforskes av Spesialenheten for politisaker. Demonstrasjonen i Amsterdam var fredeligere.

I Belgias hovedstad Brussel var det heftige demonstrasjoner søndag ettermiddag. Der brukte politiet tåregass og vannkanoner mot tusenvis av demonstranter.

Også i Zagreb, Kroatias hovedstad, samlet demonstranter seg mot koronatiltak i helgen.

Kroatia: Stenger offentlige bygg for ikke-vaksinerte

Også i Kroatia øker raseriet mot myndighetene i takt med smittetallene. Her er under halvparten, 46,5 prosent, vaksinert. Myndighetene svarer med å stramme grepet. Nå har bare vaksinerte eller folk som har hatt covid-19 eller har fersk, negativ test, adgang til offentlige bygg. Koronapass er allerede obligatorisk i helse- og sosialvesenet. Nå truer myndighetene med dette også på kafeer, treningssentre og annet.

Og folket svarer: i helgen kom de i titalls busser fra hele landet til hovedstaden Zagreb, for å marsjere og kreve statsminister Andrej Plenkovics avgang.

Også i Zürich og Lausanne i Sveits, samt i Italia og Nord-Irland, demonstrerte motstanderne av tiltakene lørdag.