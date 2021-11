Overveldende turisme på La Palma

Stappfulle busser og ivrige turister skaper trafikkaos etter vulkanutbruddet på La Palma.

Turister flokker til utsiktspunktet ved kirken Tajuya for å se vulkanutbruddet 29. oktober.

10 minutter siden

Vulkanen Cumbre Vieja på kanariøya La Palma går nå inn i sin syvende uke med aktivitet. Utbruddet av store mengder aske og lava har ødelagt mer enn 2000 bygninger og ført til at rundt 7000 mennesker er blitt evakuert.

Eksperter varsler at det er vanskelig å forutse når utbruddet vil ende.

Tross aske i luften og dårlig sikt har et utkikkspunkt i den spanske kommunen El Paso blitt overveldet av turister med ønske om å se vulkanutbruddet. Flere av turistene bruker paraplyer for å ikke bli truffet av askeregnet.

Lavaen strømmer nedover fjellsiden.

– Sannheten er at man ikke kan se det så godt som forventet, og det er litt overveldende med alle disse menneskene, men jeg vet ikke når jeg får mulighet til å se en vulkan igjen, forteller turist María Pérez til den spanske avisen, El País.

Et hus er dekket av aske etter vulkanutbruddet på La Palma, lørdag 30.oktober. Strømmen av turister til La Palma har skapt kaos, men lokale myndigheter oppfordrer fortsatt folk til å komme. Vulkanutbruddet skal ha ødelagt mer enn 2000 bygninger.

Tross skilt som forbyr stopp i veien, er strekningen opp mot utkikkspunktet strødd med parkerte biler som skaper kaos og trafikkork. En egen bussordning er opprettet for å frakte besøkende til og fra utkikkspunktet, men turistene venter i minst en time for å få gå om bord.

Hotellene på La Palma merker også at etterspørselen er stor. Villa María-leilighetene i El Paso er blant de nærmeste overnattingsstedene til utkikkspunktet, men de holder stengt. Eieren José González uttrykker at han gjerne skulle åpnet for gjester.

– Asken regner konstant ned, og centimeter på centimeter av den bygger seg opp. Du feier, og det ender opp likt med en gang. Det er ingen mulighet for at jeg kan åpne opp, forklarer han.

Turister ankommer La Palma 29. oktober for å oppleve det utrolige vulkanutbruddet.

Den voksende turismen har skapt debatt blant både innbyggere på øya og turistene selv. Flere reisende vegret seg for å besøke vulkanen på grunn av den vanskelige situasjonen utbruddet har satt innbyggerne i. Lokale myndigheter har likevel oppfordret folk til å komme og besøke naturkatastrofen.

– Vi er takknemlige for at så mange turister kommer, sa Miguel Ángel Morcuende, teknisk direktør i Volcano Risk Prevention Plan, under en pressekonferanse lørdag.

Morcuende jobber med et team av eksperter som overvåker vulkanen. Han mener det er 10,000 turister på øya.