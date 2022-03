Russland truer med å angripe våpenleveransene fra Vesten. Hvordan skal Ukraina beskytte våpnene?

En militærleir ved grensen til Polen ble bombet sønder og sammen. Det skaper frykt for opptrapping av krigen.

En ukrainsk soldater ved fronten like utenfor Kyiv, med en USA-produsert Javelin. Det er et moderne, dyrt og svært effektivt våpen mot stridsvogner. USA sender store mengder av panservernvåpenet til Ukraina.

Nå nettopp

Luftalarmen gikk 03.20, midt på natten. Soldatene i militærleiren Yavoriv gikk i dekning, ute i skogen. Men det var mørkt og fire minusgrader.

Etter to timer ute i snøen hadde soldatene fått nok. Mange av dem var på vei tilbake i sengen, skriver Reuters. Da eksploderte leiren.

Messehallen, sovesalen og brakkene gikk i luften. Minst 35 mennesker mistet livet. Bildene viser blod, røyk og sammenraste bygg. Missilene var russiske.

Den utbombede militærleiren ligger bare to mil fra grensen til Polen. Angrepet blir derfor sett på som en alvorlig opptrapping av krigen.

Våpen fra om lag 30 land, deriblant Norge, er på vei til ukrainerne.

Yavoriv er sannsynligvis et av knutepunktene for våpen, ammunisjon og fremmedkrigere inn i landet. Russland har dermed rammet en av Ukrainas viktigste livliner. Hva betyr det for den ukrainske hæren?