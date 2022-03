Kinesiske ledere fremmer fred i Ukraina. Inne i Kina er det et helt annet budskap som råder.

Innlegg som ber om fred i Ukraina, blir sensurert. Budskap som fremmer krigen? De får ligge i fred.

Den canadiske ambassaden i Beijing hengte tirsdag opp en solidaritetserklæring til Ukraina. Dagen etterpå ble den tagget ned.

4. mars 2022 13:47 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag skjedde noe veldig uvanlig i Beijing: Utenfor den canadiske ambassaden hang det plutselig to plakater i gult og blått.

«Vi støtter Ukraina», sto det på den ene plakaten.

Onsdag skjedde noe annet uvanlig: Den ene plakaten var tagget ned med rød spraymaling. Noen hadde skrevet «Fuck Nato» på den canadiske plakaten. Gjerningsmannen la selv ut en video av taggingen på sosiale medier.

Omtrent samtidig skrev Jin Xing, en transkjønnet danser med 13 millioner følgere på det sosiale nettverket Weibo, en melding der hun ba om fred i Ukraina.

«Uttrykk dine personlige meninger, vis respekt for alle liv, fortsett å være imot krig», skrev hun.

Meldingen fikk ikke ligge der lenge.

Like etterpå ble nemlig kontoen hennes sperret.

– Vi ser det skje gang på gang. Innlegg som støtter Ukraina, blir sensurert. Innlegg som støtter Russland, blir liggende, sier den kinesiske kunstneren Badiucao til Aftenposten.

Kunstneren har fått svært mye oppmerksomhet de siste årene for sine politiske illustrasjoner. Da han skulle åpne en utstilling i Italia i fjor høst, forsøkte kinesiske myndigheter å stanse galleriet fra å vise frem kunstverkene. I dag bor han i eksil i Australia. Der følger han nøye med på hva som rører seg på kinesiske sosiale medier.

Den kinesiske kunstneren Badiucao er blitt omtalt som «Kinas Banksy». Her snakker han med en tilskuer på en utstilling i den italienske byen Brescia i november.

– Går du inn på Weibo og andre populære nettsteder nå, er rundt 99 prosent av innholdet prorussisk eller antiamerikansk. Det er deprimerende, ikke minst fordi det er mange i Kina som har sympati med Ukraina og som ønsker fred. Stemmene deres blir stilnet av myndighetene, sier Badiucao.

Gir USA skylden for krigen

Xi Jinping og kinesiske myndigheter har forsøkt å innta en nøytral holdning til den russiske invasjonen av Ukraina. Da FNs sikkerhetsråd i forrige uke vurderte å fordømme invasjonen, avsto Kina fra å stemme.

Landets myndigheter nekter også å kalle invasjonen for en invasjon. De har også fordømt sanksjonene vestlige land har innført mot Russland den siste uken. Flere ganger har Beijing-myndighetene gitt inntrykk av at de forstår begge sider i konflikten.

– Kina mener at ett lands sikkerhet ikke skal gå på bekostning av sikkerheten i et annet, sa talsperson Wang Wenbin i kinesisk UD på tirsdag.

Og så la han til:

– Gitt Natos utvidelse i østlig retning, bør Russlands legitime sikkerhetskrav bli tatt på alvor.

Statlige kinesiske medier, derimot, har en langt mindre nøytral holdning. Den engelskspråklige avisen Global Times publiserer stadig artikler og politiske tegninger der USA får skylden får konflikten i Ukraina.

«Årsaken til krigen» er tittelen på en tegning avisen nylig publiserte. Tegningen viser det som kan tolkes som en amerikansk soldatstøvel som er i ferd med å krysse grensen til Russland.

– Xi kan ikke slå ned på nasjonalismen

Langt mer ekstreme budskap er vanlige blant brukere i sosiale medier, bekrefter Badiucao.

Han viser til innlegg som oppfordrer til angrep på sivile og at russerne bør bruke atomvåpen mot Ukraina.

– Jeg ble født i Kina. For meg er det veldig trist å se stemningen på kinesiske nettsider nå. Nasjonalismen og USA-hatet har vokst seg veldig stort de siste årene, sier han.

Han tror myndighetene lar være å sensurere disse innleggene fordi de selv har egget dem frem.

– Nasjonalismen er et verktøy Xi bruker for å demme opp mot intern uro. Hvis han slår ned på disse innleggene, vil det være et tegn på svakhet. Jeg tror ikke verden utenfor er klar over hvor sterke disse nasjonalistiske kreftene er blitt, sier den kinesiske kunstneren.

Han er ikke alene om å følge med på hva som blir sensurert på kinesiske nettsider. Nettstedet China Digital Times skriver ofte om uttrykk som forbys og budskap som fjernes.

Tre ønsker til avdød lege

På Weibo-siden som tilhørte Li Wenliang, legen i Wuhan som ble straffet i januar 2020 fordi han varslet om koronaviruset, dukker det stadig opp hjertesukk om situasjonen i Kina og innlegg som kan tolkes som regimekritiske.

Li døde av koronaviruset i februar 2020. Han anses som en helt av mange kinesere som drømmer om en mer demokratisk fremtid.

Flere av innleggene på Weibo-siden henvender seg direkte til den avdøde legen.

«Doktor Li, kan du oppfylle tre ønsker for meg? 1: Jeg håper at krigen mellom Russland og Ukraina tar slutt og at freden kommer tilbake. 2: Jeg håper at mine foreldre forblir trygge og friske. 3: Jeg håper at dette året blir bedre for meg enn det forrige.»

Innlegget er nå sensurert, ifølge China Digital Times.

Og «Fuck NATO»-taggingen på plakaten ved den canadiske ambassaden?

Budskapet ble etter en stund dekket til av lokale vakter. Kinesiske myndigheter har foreløpig ikke kunngjort at noen er arrestert eller siktet for vandalismen.