Krigen i Ukraina i kart og grafikk

Krigen i Ukraina er uoversiktlig. Russerne angriper fra flere retninger. Samtidig yter Ukrainske styrker stor motstand. Denne artikkelen holder deg oppdatert på de siste bevegelsene.

33 minutter siden

Dag for dag endrer krigen i Ukraina seg. Fra invasjonsdagen hvor man så koordinerte angrep over hele landet, foregår nå kampene i tre retninger. Russerne slår seg inn i sør via Krim-halvøya og brer seg utover i landet. Fra nord prøver russerne å kjempe seg til Kyiv flere retninger, men møter stor motstand.