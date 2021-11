Iraks statsminister slapp uskadet fra droneangrep

Den irakiske statsministerboligen ble rammet av et droneangrep natt til søndag. Statsministeren er uskadet.

Statsminister Mustafa al-Kadhemi slapp uskadet fra angrepet.

NTB

18 minutter siden

Statsminister Mustafa al-Kadhemis residens ligger i den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad.

Innbyggere i Bagdad hørte lyden av en eksplosjon, og deretter lyd fra skytevåpen, fra retningen der den grønne sonen ligger i. Området er tilholdssted for regjeringskontorer og utenlandske ambassader, blant dem USAs ambassade.

Sikkerhetskilder opplyste først at det dreide seg om et rakettangrep, men senere opplyste myndighetene at det var et angrep utført med en væpnet drone. I en uttalelse via statlige medier i Irak opplyser myndighetene at dronen var utstyrt med en sprengladning og at dronen ble forsøkt styrt mot statsministerboligen.

– Dronen prøvde å ramme statsministerboligen. Statsministeren ble ikke såret, står det i en uttalelse fra al-Kadhemis kontor.

Heller ingen andre ble skadet, opplyser myndighetene.

Demonstranter som ikke godtar forrige måneds valgresultat, har slått leir utenfor den grønne sonen i Bagdad. Bildet er fra lørdag og viser sikkerhetsstyrker som hindrer demonstranter fra å ta seg inn i den strengt bevoktede sonen.

Urolig etter valget

Et stort antall sikkerhetsstyrker ble utstasjonert i og rundt området etter angrepet, ifølge en sikkerhetskilde.

– Sikkerhetsstyrkene foretar nå nødvendige grep i forbindelse med dette feilslåtte forsøket, står det i uttalelsen fra regjeringen.

Statsministeren selv sendte ut en uttalelse der han ber folk beholde roen etter angrepet. Det var natt til søndag ikke klart hvem som sto bak.

Angrepet fant sted mens det pågår demonstrasjoner i Irak mot resultatet fra valg på ny nasjonalforsamling 10. oktober, der iransk-vennlige grupper ble påført betydelig nederlag. Flere hundre tilhengere av iranskvennlig sjiamilits har siden valgresultatet ble klart, holdt til i telt som de har satt opp utenfor den grønne sonen.

Den grønne sonen i Bagdad har gjentatte ganger vært mål for rakett- og droneangrep.

USA fordømmer

USA fordømmer droneangrepet mot statsministerboligen.

– Vi er lettet over at statsministeren er uskadet. Denne tilsynelatende terrorhandlingen, som vi sterkt fordømmer, var rettet mot hjertet av Iraks statsapparat, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

– Vi er i tett kontakt med irakiske sikkerhetsstyrker som har ansvar for å opprettholde Iraks suverenitet og uavhengighet, og vi har tilbudt vår hjelp i etterforskningen av angrepet, legger Price til.